F1'deki bütçe sınırı, tek seferlik güncellemeleri nasıl etkiliyor?

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Bu durum Monako GP hafta sonunda oldukça açıktı. Bazı fren modifikasyonları dışında takımlar, bu piste özgü aerodinamik güncellemeler hazırlamadılar.

Çoğu takım, direksiyon geometrisinde güncelleme yaptı ancak takımlar, U virajı dönebilmek için her sene bu güncellemeyi yapmak durumundalar.

Aerodinamik güncelleme eksikliğinde bu sezonki daha kısıtlayıcı aerodinamik kuralların etkisi olsa da, bütçe sınırının da bu durumda etkisi vardı. Takımlar, bütçelerini daha fazla pistte kullanabileceği parçalar üzerinde harcıyorlar.

Red Bull'un Şef Mühendisi Paul Monaghan, "Yönetim kurulu (FIA) bunu söylediğim için bana teşekkür etmeyebilir ancak bu konuda çok fazla düzenleme var. Yapabileceklerimiz konusunda oldukça kısıtlıyız."

"Modülerliğin olmaması; eskiden tüm kanatçıklarla, ön kanattaki Gurney kanatçıklarla, bu tür şeylerle yaptığımız küçük şeyleri yapmayı çok pahalı hale getiriyor. Bu hem pratik değil, hem de ödüllendirici değil. Ve bizi bağlayan hassas geometrik düzenlemeler nedeniyle çok pahalı."

"Ekstra direksiyon kilidinden bu kadar çabuk vazgeçmezdim, bu önemsiz bir girişimden çok uzak durum. Kurallara göre salıncaklı toplayıcıları direksiyonun içine yerleştirmeliyiz. Bu yüzden sadece daha uzun bir direksiyon kolu yapamazsınız. Sırf denemek için bu tür bir şey yapamazsınız."

"Görünüşe göre, oynamamamız gereken yerlerde oynamamamız için, direksiyona girdikleri süspansiyon kollarının etrafındaki delikleri kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden, her zaman içinde tasarlanan kilidi yapmak oldukça büyük bir olay." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Red Bull Content Pool

Monako'ya getirdikleri fren güncellemesi için ise Monaghan, bu parçaları sezonun ilerleyen dönemlerinde başka yarışlarda da kullanabileceklerini söyledi.

Monaghan, "Bu yine, oldukça büyük ve pahalı bir girişim. Sanırım Macaristan ve Singapur gibi yarışlarda burada edindiğimiz bilgileri ve muhtemelen parçayı kullanabiliriz."

"Yüksek fren soğutmasına başka nerede ihtiyacımız olabilir? Muhtemelen biraz farklı bir düzenlemeyle Spielberg, Bakü'de de kullanabiliriz. Muhtemelen Macaristan ve Singapur, tipik olarak şansınızı gerçekten zorladığınız yerler. Özellikle de Singapur." dedi.

AlphaTauri'nin Teknik Direktörü Jody Eddington, bütçe sınırı nedeniyle Monako GP'ye özel geliştirilen parçaların eksik kaldığını ancak son senelerde de oraya has güncellemelerde azalma olduğunu söyledi.

Eddington, "Bu konuda birkaç şeyin etkisi var. Biz dahil birçok takım, Barselona'ya yüksek yere basma gücü üreten kanat getirdi. Ve o bizim yüksek yere basma gücü paketimizdi. Şu anda o pakete sahibiz. Bu yüzden şu anda başka bir şey yok. Macaristan'da başka bir görüntüye sahip olabiliriz.

"Direksiyona gelirsek, bunu yapmak zorundasınız. Bununla birlikte fren kanalında da ilgili bazı değişiklikler yapıldı."

"Bir bakıma bunun bütçe sınırı ile alakalı olduğunu görebilirsiniz. Ancak son 3-4 seneyi düşündüğümde, geçmişte Monako'yla alakalı araca çok sayıda şey eklediğimiz günlere kıyasla Monako'ya çok fazla odaklanarak büyük şeyler getirdiğimizi hatırlamıyorum."

"Muhtemelen paketimiz burası için rekabetçi bir paketti. Bu yüzden Monako'ya özel yeni parçalar getirmek zorunda olduğumuzu hissetmedik."

"Belki Macaristan'da ya da Singapur'da yeni şeyler olabilir ancak oralara daha uzun yol var." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin'in Takım Patronu Mike Krack, takımların İtalya GP'ye özel düşük yere basma gücü üreten kanat hazırlama konusunda da temkinli olacağını düşünüyor.

Krack, "Aynı aerodinamik durumu ve benzeri şeyleri gözlemlediğimiz gibi, sürekli olarak bütçeyi takip ediyoruz."

"Bu yüzden haftalık olarak nerede olduğumuza, ne harcadığımıza ve bize ne kadara mal olacağına dair çok iyi bilgimiz oluyor."

"Örnek vermem gerekirse yeni bir Monza paketi ya da Monza kanadı olmasına karar veriyorsak, bize kaça mal olacağını, onu yaparsak ne kadar paramızın gideceğini biliyoruz."

"Şu an için kazalara ve bu tür şeylere ayırdığımız bir payımız var. Ancak her hafta sonu Melbourne tarzı kazayı tekrarlarsak, bu durumda Monza paketini hazırlamayacağız." dedi.