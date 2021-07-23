F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?

Bu sene birçok yarışta ve her iki takım içerisinde pilotlar farklı yönlerden ilerlediler.

Virajlarda daha iyi olan ancak düzlüklerde pahalıya mal olan yüksek yere basma gücü üreten çözüm ile sürüklenmeyi azaltıp düzlükte maksimum hızı arttıracak çözüm arasında denge kurmak önemli.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Britanya GP, bu açıdan eşsizdi. Red Bull ve Mercedes'in 4 pilotu, araç konfigürasyonları açısından az da olsa farklı yolları tercih ettiler.

Bunun çoğu, her sürücünün yere basma gücü seviyelerini azaltmada ne kadar rahat olduğuna bağlıdır ve buna genellikle antrenman seansındaki rahatlığa göre karar verilir.

Mercedes W12 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Mercedes'te ayrışma daha ilk antrenman seansında başladı. Lewis Hamilton, T-kanat ile daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadı tercih ederken, Valtteri Bottas T-kanat olmadan daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı.

Sonunda her iki pilot birden düşük yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı ancak Bottas'ın üst flapinin ucunda Gurney kanatçığı kullanıldı.

Bu, özellikle yön değişiminde Bottas'ın aracının dengesine yardımcı oldu ancak Gurney kanatçığı, yere basma gücünü arttırdığı için Bottas'ın düzlükte daha az yavaş olmasına neden oldu. Her iki pilotun hız ölçüm noktalarındaki farkı bunu kanıtladı.

Mercedes W12 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Red Bull, Verstappen için benzer ödünler veriyordu. Silverstone'da Red Bull, nihai olarak daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanat tercih etti. Bu, Verstappen'in düzlüklerde daha yavaş kalmasına neden olsa da Hollandalı pilot yine de az da olsa düzlük hızı için biraz dengeden feragat etti.

Kıyaslama yapmak gerekirse, Hamilton'ın arka kanadından Gurney kanatçığı tamamen kaldırılırken Red Bull bunun kendileri için çok büyük bir adım olacağını düşündü ve bu yüzden Verstappen'in arka kanadının üst parçasının bir bölümünde Gurney kanatçığı kullandı.

Sürekli olarak Verstappen'in gelişim programının gerisinde kalan, dolayısıyla genel olarak daha az yere basma gücü üreten araca sahip olan Perez'in arka kanadında ise tam boyutlu Gurney kanatçığı kullanıldı.

Red Bull RB16B arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Ancak Perez'in Silverstone'daki sprint yarışına erken veda etmesinin ardından Red Bull, Meksikalı pilotunu pit yolundan başlatarak değişiklik yapma fırsatı buldu.

Pit yolundan başlayan Perez'in RB16B'sine Verstappen'e kıyasla daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat takıldı. Bu kanadın dış kısmının hem üst hem de alt kısmı, aracın düzlük hızını arttıracak şekilde kırpılmıştı.

Bu tasarım, Azerbaycan GP'den bu yana takımın listesinde ancak bu parçayı kısa süreliğine test eden takım, gereksinimleri karşılamadığı gerekçesiyle sonunda kullanılmamıştı.

Ancak Bakü'de test edilen kanat ile Perez'in kullandığı arka kanat arasında bir fark vardı, o da kanadın üst flapine eklenen Gurney kanatçıktı. Yüksek hızlı virajlarda dengeyi arttırması için arka kanada kanatçık eklendi.

Red Bull RB16B low downforce rear wing comparison Photo by: Uncredited