Formula 1 Singapur GP

F1'de yine değişiklik gündemde: Katar ve Abu Dabi yarışları iptal edilebilir

Orta Doğu'da artan güvenlik tehditleri, Katar ve Abu Dabi Grand Prix’lerinin takvimden çıkmasına sebep olabilir.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 11:00

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2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son bölümü, daha önce benzeri görülmemiş bir lojistik değişiklikle karşı karşıya.

Orta Doğu genelindeki güvenlik sorunları ve özellikle bugün Riyad Havalimanı'nda art arda bombalı saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, sporun yönetim organı sezonun son iki yarışı olan Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerini iptal etmeyi değerlendiriyor.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali daha önce sezonu Orta Doğu'da tamamlamak istediklerini belirtmişti. Ancak bölgedeki öngörülemeyen jeopolitik gelişmeler, ticari hak sahiplerini Avrupa merkezli alternatif bir takvimi devreye sokmaya yöneltti.

Imola, aylardır acil durum alternatifi olarak beklemede tutuluyor. Geçici tribünlerin kurulması da dahil olmak üzere hazırlık çalışmalarının perde arkasında bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Orta Doğu yarışlarının resmen iptal edilmesi halinde Imola'nın, 6 Aralık'ta Emilia-Romagna Grand Prix’sine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Takvim değişikliği şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiler?

Formula 1'in bu takvim değişikliğini hayata geçirmesi, şampiyona üzerinde önemli bir etki yaratacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından mevcut takvimde geriye altı yarış kalıyordu. Bu da pilotların kazanabileceği en fazla 150 puan olduğu anlamına geliyordu. Ancak Katar ve Abu Dabi yarışlarının yerine Imola'da tek yarışlık bir hafta sonunun düzenlenmesi, kalan yarışlarda dağıtılabilecek toplam puanı 125'e düşürecek.

Andrea Kimi Antonelli, şu anda 340 puanla şampiyona liderliğini elinde bulunduruyor. İtalyan sürücü, 238 puanla ikinci sırada yer alan takım arkadaşı George Russell'ın 102 puan önünde bulunuyor.

Kalan puanların azalması, Antonelli'nin şampiyonluk yolundaki avantajını daha da büyütebilir. Ancak şampiyonluğun matematiksel olarak kesinleşmesi, kalan yarış sayısına ve rakiplerinin alabileceği puanlara bağlı olacak.

Takvim resmen beş yarışa düşürülürse, Austin'de alınacak bir galibiyet Antonelli’ye şampiyonluğu matematiksel olarak kazandırabilir. Bu gerçekleşirse İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olma rekorunu da kırabilir.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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