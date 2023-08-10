F1'de yaz arası nedir, neden olur, ne kadar sürer ve kurallar nasıl işler ?

F1 padoğu, 20 haftada yorucu 13 adet yarış gerçekleştirilmesinin ardından yaz arasına girdi. 1 ay boyunca resmi F1 pist üstü aksiyonu olmayacak ve takımlar, 25-27 Ağustos tarihleri arasındaki Hollanda GP ile birlikte yeniden toplanacaklar.

F1 padoğu, dünyayı dolaşmaya 4 haftalığına ara verecek. F1'de çalışan herkes hak ettikleri dinlenme şanslarını bulacaklar ama bu, yaz arası periyodunda her şeyin duracağı anlamına gelmiyor.

Gelin yaz arasını takımların nasıl geçirdiğine ve kuralların nasıl işlendiğine birlikte göz atalım.

Paddock atmosphere Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Formula 1'de yaz arası nedir, yaz arasında kurallar nasıl işler?

F1'de yaz arası oldukça önemli. Hatta o kadar önemli ki her yıl yaz arasıyla alakalı kurallar sportif regülasyonlara ekleniyor ve sportif regülasyonlarda belirtilen "yaz arası kurallarına" uymayan takımlar için cezalar bulunuyor.

F1'de yaz arası periyodu, genellikle Temmuz'daki son yarıştan [bu yıl 30 Temmuz'daki Belçika Grand Prix'siydi] Ağustos'un sonundaki 2. yarının ilk yarışına [bu yıl 2. yarının ilk yarışı 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek] kadar geçen süreye denir.

F1 takımlarının yaz arası boyunca katılacağı bir yarış ya da resmi test olmuyor ve yaz arası içerisinde, takımların neredeyse her departmanının çalışmayı durduğu 14 günlük bir kapanma dönemi oluyor. Bu süreçte, sadece takımın hayatta kalmaya devam edebilmesi için gerekli basit fonksiyonlar çalışmaya devam ediyor.

FIA F1 Sportif Regülasyonları'nın 21.8 maddesinde 14 günlük kapanma süreci hakkında şu ifadelere yer veriliyor: "Tüm takımlar, Temmuz/Ağustos aylarında belirlenecek olan üst üste 14 günlük kapanma sürecine uymak zorundadır."

14 günlük bu kapanma süreci boyunca takımlar araç tasarımı, araç gelişimi ya da parça üretimi üzerinde çalışamazlar. Hatta planlama yapmak veya tasarım/performans hakkında toplantı düzenlemek dahi yasak.

Bahsi geçen 14 günlük süre içerisinde rüzgar tüneli ya da parça üretim makinelerinin çalışmasına da izin yok ancak bu makinelere gerekli bakımlar yapılabilir.

F1 takımları, bu 14 günlük süre boyunca hasarlı araçlarını tamir edebilirler ama önce FIA'dan izin almaları gerekiyor.

Yaz arası aşağı yukarı 30 gün sürüyor, zorunlu kapanma süresi ise 14 gün. Yani yaz arası boyunca tamamen durulmuyor. Takımlar, çalışmayı bırakmaları gereken 14 günlük süreyi kendileri seçebiliyorlar ve 1 aylık süreç içerisinde istedikleri zaman 14 günlük süreci aktive ediyorlar.

Çoğu F1 takımı, kapanmak için 4 haftalık yaz arasının ortasında yer alan 2 haftayı seçiyorlar. Böylelikle yaz arasının ilk haftasında pistten gelen paketler açılıyor ve düzenlemeler yapılıyor, yaz arasının son haftasında ise bir sonraki yarışa hazırlık başlıyor. Ortada kalan 2 haftada ise 14 günlük kapanma süreci oluyor.

Ancak belirttiğimiz gibi, F1 takımları bu 14 günlük süreci istedikleri zaman seçiyorlar ve aynı anda yapmak zorunda değiller. Yani bazı takımlar 14 günlük kapanma sürecine diğerlerinden daha erken ya da daha geç başlamayı seçebilir.

Yaz arasına yönelik kurallar takımlar için yazılsalar da F1'in yarışabilmesini sağlayan FIA, yarış görevlileri, F1'e ürün veya hizmet sağlayan markalar, medya da yaz arasından faydalanabiliyor ve yaz arası kuralları bir nevi bu kişiler için de işlemiş oluyor.

Oscar Piastri, McLaren, speaks to the media Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Formula 1'de neden yaz arası var?

F1 takviminde artık 20'den fazla yarış bulunuyor ve yaz arası, F1 çalışanlarının bu yoğun takvimde kendileri için boş zaman bulabilmesini sağlıyor. Kurallar ise takımların bu süreç boyunca performans avantajı kazanmasını önlemek için yapılıyor.

Böylelikle 2 hafta boyunca çalışanlar gerçekten dinlenebiliyor ve herkes bu duruma sağduyuyla yaklaşarak, çalışanlarına hak ettikleri izni veriyor.

Yaz arası, takım personeline F1'den uzakta, ailesiyle ya da tek başına zaman harcama ve rahatlama şansı veriyor. Sonrasında ise sezon sonuna kadar yoğun takvim devam ediyor.

F1 takımlarının Noel'e kadar sıkı bir şekilde çalıştığı düşünüldüğünde, yaz arası, takımın birçok departmanındaki personelin o sezonki ilk "gerçek" arası oluyor.

Ayrıca, bütçe sınırı uygulamasından çok daha önce başlayan yaz arası, F1 takımlarının maliyetlerini azaltmak için de iyi bir yöntem çünkü takımlar, gelişim ve araştırma süreçlerini durdurmak zorunda kalıyorlar.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly ile mücadele ediyor, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 yaz arasında neler oluyor?

Yaz arasında neler yapıldığı F1 takımlarının departmanlarına göre farklılık gösteriyor ama bu departmanların çoğunda, 14 günlük kapanma süreci boyunca tüm çalışmalar duruyor. Bu kapanma dönemi, özellikle de spesifik olarak aracın performansına odaklanan ve aracın performansına direkt olarak etkide bulunan departmanları kapsıyor.

Kurallarda belirtilen 14 günlük kapanma süreci boyunca sadece araç üzerinde doğrudan etkisi olmayan departmanlar çalışmaya devam edebiliyor. Finans, hukuk, pazarlama departmanları çalışmaya devam eden bölümlere örnek olarak gösterilebilir.

14 günlük kapanma sürecinin dışında ise F1 takımının tüm bölümleri sezon içerisinde yaptıkları gibi normal şekilde çalışabilirler.

F1 pilotları da bu süreçte ara veriyorlar ve yaz arasından önceki son yarışın ardından yarış toplantısına katılıp sonrasında yaz arası boyunca genellikle takımla görüşmüyorlar. Pilotlar, yarış toplantısının ardından medya ya da sponsor sorumluluklarını da yerlerine getirip, genellikle tatile çıkıyorlar.

Pilotlar, yaz arasından sonraki ilk yarıştan yaklaşık olarak 1 hafta önce takımlarının fabrikalarına gelerek 2. yarının ilk yarışı için simülatör çalışmalarına başlıyorlar.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1 ne zaman dönecek?

2022 F1 sezonu, yaz arasından sonra Zandvoort'ta gerçekleştirilecek Hollanda GP ile devam edecek.

25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Belçika GP ile sezonun ikinci yarısı başlayacak. Sezon, 24-26 Kasım tarihleri arasındaki Abu Dabi Grand Prix'si ile tamamlanacak.

Sezonun ikinci yarısının tüm takvimini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.