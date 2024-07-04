F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı
Haas'ın yeni pilotu Oliver Bearman Formula 1 yarış numarası seçimini açıkladı ve Lewis Hamilton'ın çocukken kendisine gönderdiği video mesajının hikayesini de anlattı.
Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişen ve Suudi Arabistan'da Ferrari ile ilk F1 yarışına çıkan Oliver Bearman, bugün itibariyle 2025 Haas sürücüsü olarak açıklandı.
Yeni bir F1 pilotunun yapması gereken en önemli seçimlerden biri kalıcı bir yarış numarası seçmektir; Bearman Cidde'de 38 numarayı seçmişti.
Bearman önümüzdeki yıl, kariyeri boyunca yarıştığı ve ailesi için özel bir öneme sahip olan #87 numarayı kullanacak.
"87 numarayı kullanacağım, bu kesinleşti. Cidde'de numaramı seçme şansım olmadı. Seçme şansm olsaydı bile bu endişelerimin sonuncusu olurdu!"
"#87 başından beri yarıştığım numara ve babamın da yarıştığı numara. Bunu seçti çünkü ben Mayıs'ın sekizinde, kardeşim ise Ağustos'un yedisinde doğmuş.
"Yani 87 benim tercih ettiğim numara ve bu böyle olmaya devam edecek."
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Bearman, Haas'ta yarışacağına dair nihai onayı ancak geçen hafta sonu Avusturya GP'sinden sonra aldığını söyledi.
"Pazar günü Red Bull Ring'inden sonra onaylanana ve resmi imzayı atana kadar resmi değildi."
"Üzerinde çalıştığımız şeyin bu olduğunu ve bir süredir bu noktaya geleceğimizi biliyordum. Ancak asla çok erken kutlama yapamazsınız, çünkü F1 hızlı hareket eden bir dünya."
"Sonunda bu gerçekleştiğinde elbette rahatladım ve o anı kariyerim boyunca benimle birlikte olan menajerimle paylaştım. Bu oldukça duygusal bir andı."
Bearman, Hamilton'ın neredeyse on yıl önce kendisine gönderdiği bir videoyu yeniden izlediğini söyledi.
Gelecek yıl Hamilton'la aynı gridi paylaşacak olmasıyla ilgili Bearman şunları söyledi: "Bu çılgınca. Aslında geriye dönüp baktığımda, 2015 ya da 2016'da ondan bir video almıştım ve 'zorlamaya devam et, umarım bir gün F1'e çıkabilirsin' diyordu. Şimdi işte buradayım."
"Yarışırken izlediğim bu adamlarla aynı pisti paylaşmak çılgınca. Fernando Alonso için de aynısı geçerli, ki bu oldukça özel bir şey. Buna inanamıyorsunuz çünkü bu adamlar benim gözümde büyük yıldızlar ve örnek aldığım kişiler."
"Pisti onlarla paylaşacak olmak oldukça şaşırtıcı."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
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