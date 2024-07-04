Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı

Haas'ın yeni pilotu Oliver Bearman Formula 1 yarış numarası seçimini açıkladı ve Lewis Hamilton'ın çocukken kendisine gönderdiği video mesajının hikayesini de anlattı.

Ezel Tan
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişen ve Suudi Arabistan'da Ferrari ile ilk F1 yarışına çıkan Oliver Bearman, bugün itibariyle 2025 Haas sürücüsü olarak açıklandı.

Yeni bir F1 pilotunun yapması gereken en önemli seçimlerden biri kalıcı bir yarış numarası seçmektir; Bearman Cidde'de 38 numarayı seçmişti.

Bearman önümüzdeki yıl, kariyeri boyunca yarıştığı ve ailesi için özel bir öneme sahip olan #87 numarayı kullanacak.

"87 numarayı kullanacağım, bu kesinleşti. Cidde'de numaramı seçme şansım olmadı. Seçme şansm olsaydı bile bu endişelerimin sonuncusu olurdu!"

"#87 başından beri yarıştığım numara ve babamın da yarıştığı numara. Bunu seçti çünkü ben Mayıs'ın sekizinde, kardeşim ise Ağustos'un yedisinde doğmuş.

"Yani 87 benim tercih ettiğim numara ve bu böyle olmaya devam edecek."

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images


Bearman, Haas'ta yarışacağına dair nihai onayı ancak geçen hafta sonu Avusturya GP'sinden sonra aldığını söyledi.

"Pazar günü Red Bull Ring'inden sonra onaylanana ve resmi imzayı atana kadar resmi değildi."

"Üzerinde çalıştığımız şeyin bu olduğunu ve bir süredir bu noktaya geleceğimizi biliyordum. Ancak asla çok erken kutlama yapamazsınız, çünkü F1 hızlı hareket eden bir dünya."

"Sonunda bu gerçekleştiğinde elbette rahatladım ve o anı kariyerim boyunca benimle birlikte olan menajerimle paylaştım. Bu oldukça duygusal bir andı."

Bearman, Hamilton'ın neredeyse on yıl önce kendisine gönderdiği bir videoyu yeniden izlediğini söyledi.

Gelecek yıl Hamilton'la aynı gridi paylaşacak olmasıyla ilgili Bearman şunları söyledi: "Bu çılgınca. Aslında geriye dönüp baktığımda, 2015 ya da 2016'da ondan bir video almıştım ve 'zorlamaya devam et, umarım bir gün F1'e çıkabilirsin' diyordu. Şimdi işte buradayım."

"Yarışırken izlediğim bu adamlarla aynı pisti paylaşmak çılgınca. Fernando Alonso için de aynısı geçerli, ki bu oldukça özel bir şey. Buna inanamıyorsunuz çünkü bu adamlar benim gözümde büyük yıldızlar ve örnek aldığım kişiler."

"Pisti onlarla paylaşacak olmak oldukça şaşırtıcı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Valsecchi: "Verstappen bazen sınırı aşıyor fakat sürüş tarzını değiştirmemeli"
Sonraki haber Magnussen: "Herkes Sainz'ı bekliyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Formula 1
Britanya GP
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak
Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Formula 1
Britanya GP
Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Formula 1
Avusturya GP
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"
Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen, "yavaş sürüş" incelemesinden ceza almadı

Son Haberler

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

F1 Formula 1
Britanya GP
Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye