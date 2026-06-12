F1’de tarihi karar: Gasly’nin Monako podyumu iade edildi!

Monako sokaklarındaki zorlu yarışı pistte üçüncü sırada bitiren Pierre Gasly, yarış esnasında pit yolunda hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle iki adet beş saniyelik zaman cezası almıştı.

Gasly ile birlikte tam altı pilotun aynı cezaya çarptırılması padokta şaşkınlık yaratırken, Alpine takımı yarışın hemen ardından ellerindeki telemetri verileriyle FIA’ya başvurdu.

Fransız ekibi, Gasly’nin pit yolundaki 60 km/s hız sınırını hiçbir noktada aşmadığına, aksine sınırın altında kalmak için fazladan bir pay bile bıraktığına dair somut kanıtlar sunarak "yeniden inceleme hakkı" talebinde bulunmuştu.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perşembe günü gerçekleştirilen resmi duruşmada, Formula 1’in zaman tutmaktaki resmi sorumlusu FOM, skandal niteliğindeki hatayı itiraf etmek zorunda kaldı: Yapılan incelemelerde, hız ölçümlerinin yapıldığı pit yolundaki mesafe ölçümünde büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı.

Altı pilotun birden hız sınırını aştığının tespit edildiği pit girişindeki ölçüm döngüsünün, olması gerekenden tam 77 santimetre daha kısa belirlendiği anlaşıldı. Bu fiziksel kısalık yüzünden sistemin, pilotların ortalama hızlarını gerçekte olduğundan çok daha yüksek hesapladığı ve raporladığı kesinleşti.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bu teknik hatanın anlaşılmasının ardından FIA hakemleri, Pierre Gasly'e verilen cezaları tamamen iptal ederek Fransız pilotu Monako Grand Prix'sinde üçüncülüğe yükseltti. Bu kararla birlikte, Gasly'nin cezası sonrasında üçüncülüğe yükselen Red Bull pilotu Isack Hadjar ise podyumu kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

Öte yandan, aynı sistem hatası nedeniyle haksız yere ceza alan diğer beş pilot için ise durum tam bir talihsizliğe dönüştü. Diğer pilotlar yarış esnasında cezalarını çektikleri veya yarış sonu sürelerine yansıtıldığı için ve takımları Alpine gibi resmi bir "yeniden inceleme" başvurusunda bulunmadığı için mevcut kurallar gereği bu cezaları geri almanın bir formülü bulunmuyor.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

FIA hakemleri yayınladıkları resmi gerekçeli kararda bu trajik duruma şu sözlerle dikkat çekti: "Hakem kurulu olarak, ceza alan diğer araçlarla ilgili olarak bazılarının bu cezayı yarış içinde çektiğini ve bunun maalesef yarış stratejilerini, dolayısıyla da yarış sonuçlarını doğrudan etkilediğini not ediyoruz.”

“Ancak kurallar dahilinde, hakemlerin çekilmiş ya da infaz edilmiş bir cezayı 'geri alma' veya 'yok sayma' gibi bir yetkisi bulunmamaktadır."