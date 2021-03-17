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Formula 1 / Son dakika

F1'de sprint yarış fikri sonrası bütçe kısıtlaması tartışılmaya başlandı

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Bu sene sprint yarış denemelerinin düzenleneceği açıklandıktan sonra, Formula 1 takımlarının artacak maliyetler konusundaki endişeleri de arttı. Sporun yeni tanıttığı bütçe kısıtlaması da sprint yarış tartışmasına dahil olmuş durumda.

F1'de sprint yarış fikri sonrası bütçe kısıtlaması tartışılmaya başlandı

Grand Prix yarışlarından sorumlu organizasyonlar (FIA ve Formula 1), gelecekte daha düzenli hale gelebilecek bir şey olup olmadığını görmek adına, bu sezon üç etkinlikte (Silverstone, Monza ve Interlagos) Cumartesi sprint'ini denemeyi planlıyor.

Planlara göre, bir grand prix hafta sonunda; Cuma günü normal bir sıralama seansı yapılacak ve Cumartesi günü gerçekleşecek 100 km'lik sprint yarışının sonuçlarına göre Pazar günkü ana etkinliğin gridi belirlenecek.

Daha kısa sürecek sprint yarışında verilecek puan sayısı da daha az olacak. 1. olan sürücü 3 puan alırken, 2. isim 2, 3. pilot ise 1 puan alacak.

Parc ferme regülasyonları ve lastik kuralları gibi sprint sıralama yarışının birçok detayı genel olarak takımlar tarafından onaylandı ve bu ayın sonunda Bahreyn'deki yarışla F1 sezonu başlamadan önce, takımların bu konuda resmi bir oylama yapması bekleniyor.

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Bununla birlikte, çözülmesi gereken temel sorunlardan biri, bir grand prix hafta sonunda fazladan bir yarış yapılması nedeniyle araçta hasar olma olasılığının artması sonucu takımların karşılaşabileceği potansiyel ek maliyetler.

Daha fazla kaza riskiyle beraber, kazalarda ilk turda ön kanat hasarı veya diğer bileşenlerin kırılma ihtimali, daha fazla yeni parçaya ihtiyaç duyulması halinde sezon boyunca maliyetlerin yükselmesine sebep olabilir.

Takımlar ve F1 yöneticileri (FIA ve F1) arasında sprint yarışı planının ileriye taşınması konusunda görüşmeler yapıldı, ancak potansiyel ek maliyetlerle ilgili ayrıntılar henüz tüm tarafları tatmin edecek düzeyde çözülemedi.

Herhangi sprint yarışına özgü ek maliyetleri karşılamak adına FOM'dan ekstra bir ödeme teklif edildiği ve bu ilave gelirin mevcut bütçe kısıtlamasının üstüne eklenmesinin planlandığı biliniyor.

Bununla birlikte bazı kaynaklar, bazı takımların ödemenin önemli ölçüde daha yüksek olması için bastırdığını öne sürüyor. Büyük harcamalarda bulunan bazı üreticiler, sprint yarışı hasarından kaynaklanabilecek ek masrafları karşılamak adına mevcut F1 maliyet sınırının, teklif edilenden üç kat fazla artırılmasını (ek 1 milyon dolar kadar) dahi önermiş durumda.

Bu tarz bir fikir, özellikle bütçe sınırının altında harcama yapan takımlardan, büyük bütçeli rakiplerinin daha fazla harcama yapmasına izin vereceği için destek görmedi. Düşük bütçeye sahip takımlar aynı zamanda, 1 milyon doların da gerçekçi bir tahmin olmadığı kanaatinde.

Bütçe sınırına getirilecek 1 milyon dolarlık fazladan boşluğun, aslında daha büyük bütçeye sahip takımlar tarafından araç hasarını karşılamak yerine daha fazla performans kazanmak adına daha çok harcama yapabilmek için kullanılacağına dair endişeler de bulunuyor.

Diğer bir teklif ise, sigorta ödemeleri gibi; yarıştan sonra, oluşan araç hasarının hesaplanması ve buna göre bir ödemede bulunulması yönünde.

Bu, hasar kaynaklı ödemeler konusunda tüm takımlar için daha adil bir durum yaratır ve ayrıca daha büyük bütçeli takımların, bütçe sınırlamasındaki ek boşluktan yararlanmasını da engellemiş olur.

Şu ana kadar maliyetler konusunda ortak bir fikir birliğine varılmamış olması, bu konuda yapılacak oylamanın çok hassas dengelere kalabileceği manasına geliyor. Özellikle bu fikrin bu sezon geçecek olması durumunda Formula 1'in, F1 komisyonundaki 30 oydan 28'ini alması gerekiyor.

F1'in ve FIA'nın onar, takımların ise birer oyu bulunuyor.

Oyların dağılımı, F1 gridindeki ortaklıklara da işaret edebilir çünkü üretici takımlar, müşterilerinin kendi fikirlerini desteklemesini isteyecektir.

Maliyet meselesinin ayrıntılarının hala çözülmesi gerekse de, denemenin gerçekleşmesini durduran bir şey olmayacağı neredeyse kesin görünüyor, bu nedenle sprint yarışı denemesinin şu ya da bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz.

Cumartesi günleri ters grid düzeniyle yarış düzenlenmesi fikrine karşı çıkan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, bu sene sprint yarış denemelerinin yürütülmesini desteklediğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de konuşan Wolff, "Önce bu fikri bir denememiz, sonrasındaysa kendimize çok dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Bunun finansal etkisi ve insanların ilgisini çekmek adına oluşturacağı şov etkisi nasıl olacak? Christian'ın (Horner) dediği gibi, bunun birçok olumlu ve olumsuz yönü bulunuyor."

"Hepimiz ortak bir şekilde fikir yürütürsek, ortak fayda sağlayacak bir çözüm bulabiliriz. F1, hep birlikte yaptığımız bir şey ve insanları eğlendirmemiz gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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