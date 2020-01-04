F1'de simülatörün önemi artıyor

2020 Formula 1 sezonunda hemen hemen tüm Formula 1 takımları, yeni simülatörlerini ilk kez kullanmaya başlayacaklar ve bu simülatörlere geçiş tesadüf değil.

Takımlar, 2021'den itibaren yürürlüğe girecek olan bütçe sınırı gelmeden önce büyük yatırım gerektiren sistemleri kurmaya çalışıyorlar. Bu açıdan 2020 yılı, şimdiye kadarki en pahalı sezonlardan birisi olacak.

Ferrari, yeni simülatör üzerinde çalışmaya devam eden takımların başında geliyor. Takımın önceki simülatörü diğer büyük takımlara kıyasla teknolojik olarak daha gerideydi. Oysa yeni simülatör her anlamda takımın ihtiyaçlarını karşılayacak.

Hinwil merkezli Alfa Romeo da yeni sistem üzerinde çalışıyordu ve bunu geçtiğimiz haftalarda noktaladı. McLaren'ın yeni simülatör üzerinde çalıştığı biliniyor ve hem Mercedes hem de Red Bull'un zaten simülatörlerini en iyi hale getirmek için geçtiğimiz aylarda büyük yatırımlar yaptığı biliniyor. Haas da yeni sezonla birlikte simülatöre ağırlık veren bir başka ekip olacak ve bu açıdan simülatör üzerinde çalışacak tecrübeli bir isim arıyorlar.

Simülatörün takımlara en çok ayar tarafında yardımcı olduğu biliniyor ve aynı zamanda bazı riskler de içeriyor. Çünkü takımlar, hafta sonuna gelmeden önce simülatörler üzerinde ayar denemeleri yapıyor ve buna göre hafta sonuna başlıyor. Ferrari'nin geçen yıl yaşadığı sorunlardan birisi, hafta sonu öncesinde doğru ayarları bulamamasıydı ve çoğu zaman ilk seansta zorlandılar. Ferrari teknisyenleri bundan ötürü de, cuma akşamı fazla mesai yapmak zorunda kaldı.

Diğer tarafta Mercedes, mükemmele yakın ayarlarla hafta sonlarına başladığı için büyük fayda sağladı. Bunun son örneği Valtteri Bottas'ın harika bir başlangıç yaptığı Abu Dhabi GP hafta sonuydu. Olumsuz örneklere gelindiğinde Red Bull'un Singapur GP performansı göze çarpıyor.

Takım hazırlık aşamasında simülatörde yanlış ayarlar seçti ve hafta sonu boyunca beklentilerin altında kaldı. Alex Albon, "Sorun simülatördü. Tamamen yanlış yöne gittik. Simülatör, yarış hafta sonu için yaptığımız ayarların temelini oluşturuyor ve eğer doğru olmadığını fark ederseniz, başınız belada demektir! O hafta sonu yanlış ayarlar seçmiştik." dedi.

Simülatörü teknolojik olarak geliştirmek de yetmiyor. Son yıllar takımlar, simülatörler üzerinde çalışabilecek pilotların önemini anladılar ve bu yüzden pist üstü deneyimi olan ve hem aracın tepkilerini hem de lastik yönetimini değerlendirebilecek sürücüler istiyorlar.

Ferrari'nin Daniil Kvyat'ı, Mercedes'in ise Stoffel Vandoorne’u seçmesinin sebebi buydu. Rus pilot Ferrari'den ayrıldığında yerine yine F1 tecrübesi olan Brendon Hartley ile Pascal Wehrlein geldi.

Son döneme bakıldığında Alfa Romeo'nun test ve gelişim pilotu haline gelen Robert Kubica'nın ismi pek çok takımla hatta Ferrari ile anıldı. Çünkü Kubica, tecrübesi ve bilgisiyle simülatör çalışmaları için biçilmiş kaftandı.

Gelecek yıl sezon öncesi testlerinin kısaltılması ve sezon içi testlerinin kalkmasıyla simülatörün önemi daha da artacak.