Formula 1 Amerika GP

F1’de patent davası: Yakıt akış ölçeri mahkemelik oldu

Formula 1’de kullanılan yakıt akış ölçerlerin teknolojisi üzerine çıkan patent ihlali anlaşmazlığı, ABD Grand Prix'si öncesinde federal mahkemeye taşındı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 10:15

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GPR AUG 21 Fuels 1

Fotoğraf: Erik Junius

Formula 1 takımları ve FIA için kritik önem taşıyan yakıt akış ölçerlerin tasarımı konusunda İngiliz Sentronics Holdings Ltd ile Alman rakibi Allengra GmbH mahkemelik oldu. Sentronics, Teksas ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı federal davada, Allengra’nın akışkan hattı üzerinden faz modülasyonlu ultrasonik sinyaller kullanan yakıt akış ölçer teknolojisinin patent haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

İlk olarak Nisan 2017'de başvurusu yapılan ve ABD Patent Ofisi tarafından 19 Temmuz 2022'de onaylanan "11.391.609" numaralı patentin kendisine ait olduğunu belirten İngiliz şirket, Alman rakibinin bu teknolojiyi izinsiz kullandığını savunuyor.

Fotoğraf: Shell Motorsport

İki şirket, FIA'nın 2023’te açtığı ve 2026-2030 yılları arasında tüm F1 ekiplerine özel yakıt akış ölçer tedarik edilmesini kapsayan ihaleye girmiş ve hak kazanan taraf Allengra olmuştu.

Sentronics tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 2024’te yapılan laboratuvar testlerinin Allengra’nın sisteminde patentli tasarımı kullandığını kanıtladığı iddia edildi. İngiliz üretici, rakibinin ihlaller konusunda önceden bilgilendirildiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Sentronics, Ağustos 2025'te ihlale ilişkin resmi yazılı bildirimi iletmiş olmasına ve Allengra bu durumdan haberdar edilmesine rağmen '609' numaralı patentin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ihlali bilerek ve isteyerek sürdürülmüştür."

Sentronics ayrıca Allengra'nın F1 ihalesini kazanarak elde ettiği prestiji kullanarak diğer önemli pazarlarda yeni sözleşmeler ve ortaklıklar elde ettiğini öne sürdü.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Şirket, Temmuz 2022'de verilen patentin ardından uğradığı kâr kayıplarının tazmin edilmesini ve jüri tarafından yargılama yapılmasını talep ediyor.

Mahkeme sürecine rağmen Sentronics, acil bir tedbir kararı talep etmediği için bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'sinde Allengra akış ölçerleri kullanılmaya devam edecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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