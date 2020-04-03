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Formula 1 / Son dakika

F1'de motor gelişimi durdurulabilir

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F1'de motor gelişimi durdurulabilir
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
3 Nis 2020 09:01

Formula 1, ekonomik sıkıntılar yaşayan takımları kurtarabilmek için mevcut motorların gelişimini durdurma planını devreye sokabilir.

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkisi spordaki herkese yansıyacak. Şimdiden FIA, F1 ve takımlar arasında harcamaların nasıl düşürüleceği konusu görüşülüyor.

2021 F1 kurallarının 2022'ye ertelenmesi dahil bazı önlemler şimdiden alındı. Ancak bunların yeterli olacağı düşünülmüyor, bu yüzden başka önlemlerin de alınması bekleniyor.

Bu konuda düşünülenlerden birisi gelecek sene için düşünülen 175 milyon dolarlık bütçe sınırının 25 milyon daha düşürülmesi. Ancak bunun sadece ilk 3 takımı etkileyeceği, küçük takımların o rakamlara dahi çıkamayacağı düşünülüyor.

Bir diğer plan, motor gelişimini birkaç sene durdurmak. Bu, üreticilerin AR&GE çalışmalarını çok ciddi şekilde durduracak ve doğal olarak takımların motor giderlerinde azalma olacak.

Harcamaları düşürmek için bahsettiğimiz bu konular ve daha fazlası ve hatta yeni kuralların 2023'e kadar ertelenmesi görüşülmeye devam edecek.

Tüm takımlar, belli takımların lehine olacak kararlar almak yerine tüm takımların hayatta kalmalarına yardımcı olacak kararlar alınması konusunda hemfikir olmuş durumdalar.

Bu kapsamda Mercedes DAS sisteminin 2021'de mevcut araçlar devam etse dahi kaldırılmasına onay vermişti. Ferrari de yeni kuralların 2022'ye ertelenmesini pek istemese de onayladı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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