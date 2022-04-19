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Formula 1 Haberler

F1'de ikinci Singapur yarışı iddiaları artıyor

Formula 1'de Rusya'dan boşalan yere Singapur'un geçeceği yönündeki iddialar iyice artmış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1'de ikinci Singapur yarışı iddiaları artıyor
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Formula 1, bu yıl 23 yarış düzenlemeye karar vermişti fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Sochi'deki son Rusya GP iptal edildi. Bundan ötürü takvimdeki yarış sayısı 22'ye inmiş durumda.

F1 23 yarış yarış düzenlemekte kararlı olduğu için yeni bir yarış arayışı içerisine girdi ve son haftalarda Katar'ın adı öne çıksa da, Motorsport.com Avustralya GP hafta sonunda ana seçeneğin Singapur'da iki yarış düzenlemek olduğunu öğrenmişti.

Şimdi benzer bir haber RacingNews365 tarafından ortaya atıldı. F1 kaynaklarına dayandırılan habere göre F1, Singapur'da ikinci bir yarış düzenlemenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Buna göre Singapur, 2 Ekim'in yanı sıra 25 Eylül'de de yarış düzenleyecek.

İlk Singapur yarışı, daha erken saatlerde yapılırken, ikinci yarış her zamanki gibi gece yapılacak. Olası anlaşma, iki taraf için de mantıklı görünürken, özellikle F1'in eli lojistik anlamda pey rahatlayacak.

Eğer Singapur ile ilgili görüşmelerde sorun çıkarsa o zaman Katar B planı olacak. Losail pistiyle ilgili en büyük endişe, yüksek hava sıcaklığı gibi görünüyor.

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