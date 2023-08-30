F1'de esnek kanat tartışmaları yeniden gündemde, tedbirler Singapur'da hayata geçecek

İlk olarak bu ayın başlarında bildirildiği üzere FIA, takımların izin verilenler açısından sınırları zorladığına inandığı için bu sezonun ilk yarısında esnek kanatları yakından inceliyor.

Aralarında Aston Martin'in de bulunduğu bazı takımlara, herhangi bir kural ihlaline düşmemelerini sağlamak amacıyla Azerbaycan Grand Prix'si sırasında ön kanat tasarımlarında değişiklik yapmaları tavsiye edildiği anlaşılıyor.

Ancak FIA, yönetmeliklerin etrafından dolaşmaya yönelik her türlü girişimi durdurma çabasının bir parçası olarak, esnek karoser ile ilgili olarak kabul edilemez tasarımlar olduğuna inandığı şeyleri özetleyen resmi bir teknik yönerge yayınladı.

Bir kopyası Motorsport.com tarafından görülen ve Hollanda GP hafta sonu öncesinde takımlara gönderilen TD018'de FIA, aerodinamik performansta önemli bir artış sağlamak için "kasıtlı olarak tasarlanmış yerel uyumluluk bölgeleri" ve "bitişik bileşenler arasındaki göreceli hareketten" yararlanıldığına inandığını belirtiyor.

Bu şekilde çalışan herhangi bir tasarımın, bir aracın aerodinamik performansını etkileyen tüm bileşenlerin "Madde 3.3'te tanımlanan referans çerçevelerine göre katı bir şekilde sabitlenmiş ve hareketsiz" olması gerektiğini belirten F1 Teknik Kuralları'nın 3.2.2 maddesini ihlal ettiğini belirtmektedir.

Ayrıca, bu bileşenler her koşulda düzgün, sağlam, sert, sürekli ve geçirimsiz bir yüzey oluşturmalıdır.

FIA, takımların ön ve arka kanat elemanlarını normal yük testlerinde tespit edilemeyecek şekilde hareket ettiren ve esneten sofistike sistemlerden yararlandığına inandığı için harekete geçti.

Kurallarda, "Yerel uyumluluk veya serbestlik derecelerinden yararlanan herhangi bir montaj tasarımına izin verilmediği" açıkça belirtiliyor.

FIA, teknik kuralları ihlal ettiğini düşündüğü dört temel tasarım unsurunu usulüne uygun olarak özetledi ancak yasadışı olabilecek başka fikirlerin de olabileceğini öne sürüyor.

Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunlar;

1) Sabitlendikleri karosere göre dikey, uzunlamasına veya yanlamasına hareket eden kanat elemanları.

2) Sabitlendikleri karosere göre dönebilen, örneğin bir sabitleme etrafında dönebilen kanat elemanları.

3) Elastomerik dolgular, kanat profilinin uyumlu bölümleri veya birleşme noktasında, bileşenin bağlı olduğu karosere göre lokal sapmaya izin vermek için deforme olabilen, düzlem dışına sapabilen veya bükülebilen ince esnek laminat kullanan tasarımlar.

4) Bileşen montajının sapması sonucu 'lokal çatlamayı' önlemek için kanat elemanlarında 'yumuşak' arka kenarlar kullanan tasarımlar.

İzin verilecek tek istisnalar zemin montajı, taban ucundaki önlük bölümü karoseri ve ön kanat kanatlarının mühürlenmesine yardımcı olmak için küçük bir yanal boşluğun açılmasıdır.

Geçmişte takımların esnek kanat hilelerine FIA, garajda yapılan yük testlerini arttırarak karşılık verirken, takımların kanatları araç dururken kontrol edilemeyecek şekilde esnetmek için zekice hileler kullanıyor olabileceğinin farkına varılması yaklaşımın değişmesine neden oldu.

Bundan böyle takımlar, ön kanat elemanlarının buruna, arka kanat elemanlarının da kenar plakalara, arka darbe yapısına ve pilonlara sabitlenmesini gösteren montaj çizimlerini ve kesitlerini sunmak zorunda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ayrıca, takımların arka kanat direklerinin arka darbe yapısına sabitlenmesini gösteren benzer görüntüler sunmaları gerekiyor.

Bu tasarımlar FIA'nın kanat bileşenlerinin nasıl tasarlandığını ve herhangi bir takımın parçalarını esneyecek ve aerodinamik bir avantaj sağlayacak şekilde oluşturup oluşturmadığını daha iyi anlamasını sağlayacak.

Takımların düzenlemelere tam uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları potansiyel çalışma nedeniyle, FIA yeni tutumunun benimsenmesini önümüzdeki ay Singapur Grand Prix'sine kadar erteledi - bu da takımların bu hafta sonu Monza yarışının sonuna kadar mevcut tasarımlarıyla devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Takımlardan 8 Eylül'e kadar kanat tasarımlarını gösteren gerekli tüm çizimleri göndermeleri istendi.