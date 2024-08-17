F1'de asimetrik fren kullanımı, Hollanda GP ile yasak olacak
FIA'nın son Dünya Motor Sporları Konseyi'nde teknik kuralların frenler bölümünde yaptığı değişiklik, Hollanda GP ile devreye girecek.
Red Bull RB19 rear brake duct comparison
Fotoğraf: Uncredited Photo
FIA'nın son dünya motor sporları konseyi toplantısında, 2026 öncesinde kullanılacak melez araçlarla alakalı detaylar üzerinde anlaşılmıştı. Aynı toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Hollanda GP itibariyle F1 araçlarında asimetrik frenlemenin yasaklanmasıydı.
Hollanda Grand Prix'si, FIA'nın birkaç düzenleme değişikliğini uygulamaya karar vermesinin ardından sportif düzenlemede bir dizi küçük ayarlamanın yapılmasına tanık olacak.
FIA, teknik yönetmelikteki olası bir açığı ele alarak asimetrik frenlemeye bir yasak getirdi.
Teorik olarak takımlar, düşük hızda önden kayma ile yüksek hızda önden kayma arasındaki karşıtlığı gidermek için asimetrik bir fren sistemi kullanıyor olabilir. Dış arka tarafta iç tarafa göre daha fazla frenleme kuvveti olması aracı kontrol etmeye yardımcı olarak önden kaymayı azaltacaktır.
Herhangi bir takımın bunu kullanıp kullanmadığı açıklanmadı ancak iddialar, Red Bull'un bu tarz bir sisteme sahip olabileceği ve FIA'nın bunun önüne geçtiği yönünde.
Söz konusu değişiklik Madde 11.1.2'de yapıldı: "Fren sistemi, her bir pistte fren balatalarına uygulanan kuvvetler aynı büyüklükte olacak ve belirli bir fren diski üzerinde karşıt çiftler olarak hareket edecek şekilde tasarlanmalıdır."
"Belirli bir aks için sistematik veya kasıtlı olarak asimetrik frenleme torkları üretebilen herhangi bir sistem veya mekanizma yasaktır."
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