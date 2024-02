F1 Teknik: Anti dive ve anti squat süspansiyon sistemleri nasıl çalışır?

Formula 1 araçlarında maksimum performansa ulaşmak, en iyi olmak için her zaman her şeyin bir araya gelmesi gerekir. 2014'te başlayan turbo V6 motorlar döneminde hibrit güç üniteleri ön plana çıkarken, ilerleyen yıllarda yere basma gücü önem kazandı. 2022'den itibaren ise zemin etkili araçlar nedeniyle araçların taban altı büyük önem kazandı.

Bir takım öne çıktığında genelde, o takımın x alanında çok iyi olduğu söylenir ancak gerçek şu ki, takım o alanda gerçekten iyi olsa da aslında onun dışında gözle görülen ya da görülmeyen birçok şeyi de iyi yaptığı için o seviyede oluyor.

İçerisinde bulunduğumuz zemin etkili araçlar dönemini düşünün. Formula 1 araçlarındaki yere basma gücü kaynağı karoser üzerindeki kanat ve kanatçıklardan, taban altına, venturi tünellerine ve difüzöre kaydı. Bu alan ön plana çıktı ancak sonrasında sidepodların da mevcut araçların performansında etkili olduklarını gördük. Yeni kuralların ilk yılında gridde neredeyse tüm takımların farklı sidepod tasarımları olsa da, sonunda takımların çoğu, Red Bull'un öncülüğünü yaptığı aşağı yönlü sidepod tasarımına yönelmek zorunda kaldı çünkü ideal olan konseptin o olduğu görüldü.

Ama F1 araçlarının hızlı olması için karoser, kanatlar ve zemin yeterli değil. Sadece bu dönemde değil, aslında tüm dönemlerde süspansiyonların araç performansına ve sürüş kalitesine olan etkisi hep dikkat çekiciydi.

2022'de zemin etkili araçların gelmesiyle birlikte, pek ön plana çıkmasa da süspansiyonlar da sürüş yüksekliği kalitesi açısından ayrı bir öneme sahip oldu ve önceki yıllarda pek duymadığımız anti dive ve anti squat kavramları daha çok konuşulmaya başlandı.

Bu iki özelliğin sırasıyla ön ve arka süspansiyonlara entegre edilmesi, genellikle bir takımın diğerine karşı büyük bir avantaj (ya da tersine dezavantaj) sağlamasının nedeni olarak gösteriliyor... Ama gerçekten öyle mi? Anti dive ve anti squat süspansiyonlar nasıl çalışır?

Bir Formula 1 aracında aerodinamikle ilişkili olarak süspansiyon söz konusu olduğunda akla gelebilecek en basit etkileşim, tasarım aşamasında seçilen aerodinamik felsefeye uygun olarak aşağı yöndeki hava akışını "yönlendiren" süspansiyon kollarının konumlandırılmasıdır.

Ancak uzun zamandır süspansiyonların aslında çok daha önemli bir görevi var: araç gövdesini sabit bir sürüş yüksekliğinde tutmak. Aslında süspansiyon, tekerleklerin bir tur boyunca karşılaştığı tüm engelleri absorbe ederek aracı yerden yüksekte tutar.

Formula 1 araçlarının aerodinamik etkilerinin çoğu, özellikle mevcut teknik düzenlemelerde zemin altının verimliliğinden kaynaklandığından, zemin etkisinden yararlanmanın ancak araç gövdesi önemli bir sarsıntıya maruz kalmazsa mümkün olabileceği açıktır.

Aslında bir Formula 1 aracı, (bordürlerin üzerinden geçme ve dalgalanma gibi) herhangi bir olay nedeniyle sürüş yüksekliğini değiştirdiğinde üretebildiği aerodinamik yük, ideal dünyadaki "tasarım" koşullarından çok daha düşüktür. Ancak süspansiyonlar bu etkiye karşı koyacak şekilde tasarlanırsa, her zaman ideal tasarım koşullarına çok yakın kalabilirsiniz ve sonuç olarak performans optimize edilir.

Bir Formula 1 aracının süspansiyonlarını tasarlayanlar için sorun, sadece yerden yükseklikteki değişimlerin bir bordürün üzerinden geçmek gibi düzensiz bir şey olmamasıdır. Bunların dışında araçların her frenleme ve hızlanmada tipik olarak "dalış (ileri doğru yatma)" ve "çömelme (arka tarafın yere oturması)" olarak tanımlanan hareketler vardır.

Dalış (dive) terimi kelimenin tam anlamıyla frenleme sırasında ön tarafın alçalmasıdır.

Çömelme terimi ise hızlanma sırasında aracın arka aksı üzerine oturmasını ifade eder.

Ancak çok daha önemlisi, bu olguların neden ortaya çıktığını anlamaktır... Ana neden aslında üzerinde çok az şey yapılabilecek bir şeydir, yani aracın içindeki kütlelerin düzenidir.

Kendi kütlesi olan her cismin bir "kütle (ağırlık) merkezi" yani cismin neredeyse tüm kütlesinin yoğunlaştığı bir nokta vardır.

Formula 1 araçlarındaki amaç, ağırlık merkezini mümkün olduğunca düşük tutmaktır, ancak genellikle mühendisler bir sonraki resmi referans olarak görülen sürücülerin baş yüksekliğine yakın kalmayı başarırlar.

