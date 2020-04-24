Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkarmaya hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkarmaya hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
24 Nis 2020 19:12

Formula 1 takım patronları, perşembe günü zorunlu fabrika kapatma süresini 35 günden 63 güne çıkarma konusunda anlaştılar.

Formula 1 takımları, koronavirüs pandemisi nedeniyle  bu yıl Ağustos ayından Mart-Nisan-Mayıs aylarına alınan zorunlu kapanma süresini daha da uzatmayı kabul ettiler.

İlk anlaşma, 14 günlük fabrika kapatma süresini 21 güne çıkarmak üzerineydi. Ancak sonrasında takımlar bu süreyi 35 güne çıkarmayı kabul ettiler.

Auto Motor und Sport'un haberine göre perşembe günü, takım patronları ve FIA'nın katıldığı tele konferansta, fabrika kapatma süresinin daha da uzamasına yönelik bir oylama yapıldı.

Sonuç olarak da takım patronları 35 günlük fabrika kapatma süresini, 63 güne çıkarmayı kabul ettiler.

Güç ünitesiyle ilgili bölümlerin kapalı kalma süresi ise 35 günden 49 güne uzatılmış gibi görünüyor.

Böylece, fabrikalarını Nisan ayı başında kapatan takımlar, Haziran ayının başında işlerine geri dönecekler.

Ancak bazı istisnalar da olacak. 50. günün sonunda aerodinamik çalışmaları etkilemedikleri sürece en fazla 10 çalışanın, teslim süresi uzun olan projelerde çalışabilmesine izin verilecek. Aynı şey, kapalı kalma süresinin 36. gününden sonra motor üreticileri için de aynı olacak.

Alakalı video

Sonraki haber
Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!

Önceki haber

Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
62 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!

35dk
2
Formula 1

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

3
Formula 1

Son 10 yılda F1'e en çok para harcayan sponsor Petronas oldu

2s
4
Formula 1

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

5
Formula 1

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkarmaya hazırlanıyor
F1

F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkarmaya hazırlanıyor

Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!
F1

Leclerc, ters pist düzenli F1 yarışları fikrini "oldukça" iyi bulmuş!

Racing Point: "F1 Avustralya'da güvenli bir şekilde yarışabilirdi"
F1

Racing Point: "F1 Avustralya'da güvenli bir şekilde yarışabilirdi"

Bakü, seyircisiz bir yarış yapmayı düşünmüyor
F1

Bakü, seyircisiz bir yarış yapmayı düşünmüyor

Son 10 yılda F1'e en çok para harcayan sponsor Petronas oldu
F1

Son 10 yılda F1'e en çok para harcayan sponsor Petronas oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.