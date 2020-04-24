F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkarmaya hazırlanıyor

Formula 1 takımları, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Ağustos ayından Mart-Nisan-Mayıs aylarına alınan zorunlu kapanma süresini daha da uzatmayı kabul ettiler.

İlk anlaşma, 14 günlük fabrika kapatma süresini 21 güne çıkarmak üzerineydi. Ancak sonrasında takımlar bu süreyi 35 güne çıkarmayı kabul ettiler.

Auto Motor und Sport'un haberine göre perşembe günü, takım patronları ve FIA'nın katıldığı tele konferansta, fabrika kapatma süresinin daha da uzamasına yönelik bir oylama yapıldı.

Sonuç olarak da takım patronları 35 günlük fabrika kapatma süresini, 63 güne çıkarmayı kabul ettiler.

Güç ünitesiyle ilgili bölümlerin kapalı kalma süresi ise 35 günden 49 güne uzatılmış gibi görünüyor.

Böylece, fabrikalarını Nisan ayı başında kapatan takımlar, Haziran ayının başında işlerine geri dönecekler.

Ancak bazı istisnalar da olacak. 50. günün sonunda aerodinamik çalışmaları etkilemedikleri sürece en fazla 10 çalışanın, teslim süresi uzun olan projelerde çalışabilmesine izin verilecek. Aynı şey, kapalı kalma süresinin 36. gününden sonra motor üreticileri için de aynı olacak.

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