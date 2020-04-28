F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkardı!
Formula 1, Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkardı.
FIA, bugün itibariyle Formula 1 takımlarının 35 günlük fabrika kapatma süresinin 63 güne çıkarıldığını ve takımların buna uyması gerektiğini doğruladı.
Formula 1, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 sezonuna henüz başlamadı ve Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinin potansiyel ilk yarış olduğu duyuruldu.
Maliyetleri azaltmak amacıyla Formula 1, 2021 kurallarını bir yıl erteledi ve bu yılki aracın bir sonraki yıl da kullanılması gerektiğine karar verdi.
Formula 1 takımlarının Ağustos ayındaki geleneksel yaz tatili de Mart/Nisan ayına çekildi. Başlangıçta süre üç haftaydı ve ardından 35 güne çıkardı.
Şimdi ise bu sürenin dört hafta daha uzadığı ve toplam 63 gün boyunca fabrikalarına kapalı kalacağı açıklandı.
Bu, fabrikaların en azından Mayıs ortasına kadar kapalı kalacağı anlamına geliyor.
Motor fabrikalarının ise 49 gün boyunca kapalı kalmasına karar verildi ve bu karar da resmen onaylandı.
Motor üreticileri daha önce Formula 1'in zorunlu fabrika kapatma prosedürüne dahil değildi, ancak devam eden salgın nedeniyle onların da fabrikasına kapatmasına karar verildi.
FIA'dan yapılan açıklamada, “Tüm katılımcılar artık Mart, Nisan, Mayıs ve/veya Haziran aylarında 63 gün boyunca fabrikalarını kapatmaya dikkat etmeliler." denildi.
FIA, takımların 50. günün ardından kendilerine başvurmaları halinde uzun teslim sürecine sahip projelerde, 10 kişiyi uzaktan çalıştırma hakkına sahip olacağını doğruladı.
“Kapanma tarihinin başlamasından 50 gün sonra, bir katılımcının başvurusu üzerine ve FIA'nın önceden yazılı onayıyla, her katılımcı uzun teslim sürecine sahip projelerinde uzaktan çalışmak için maksimum 10 personelini kullanabilir."
Motor üreticileri ise 36. günün ardından benzer bir başvuru yaparsa, maksimum 10 personelini -uzun teslim sürecine sahip projelerde- uzaktan çalıştırabilecek.
“Motor üreticilerinin kapatma süresi Mart, Nisan, Mayıs ve/veya Haziran ayları için 49 güne uzatıldı. Kapanma süresi başladıktan 36 gün sonra, bir motor üreticisinin başvurusu üzerine ve FIA'nın önceden yazılı onayıyla, her üretici uzun teslim sürecine sahip projelerinde uzaktan çalışmak için maksimum 10 personelini kullanabilir."
Tüm Formula 1 takım fabrikaları, sıkı kısıtlamaların bulunduğu ülkelerde yer alıyor.
Alfa Romeo (Sauber Motorsport) fabrikası İsviçre'de, Ferrari ve AlphaTauri'nin fabrikası ise İtalya'da bulunuyor. Geri kalan yedi takımın fabrikası ise İngiltere'de.
AlphaTauri’nin aerodinami departmanı da İngiltere'de bulunuyor, Renault’nun motor fabrikası ise Fransa’da yer alıyor.
Fabrikanın bazı bölümleri, pandemi ile mücadeleye yardımcı olmak için üretilen ekipmanlarının üretimi için açık bulunuyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Adam Cooper
F1, zorunlu fabrika kapatma süresini 63 güne çıkardı!
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