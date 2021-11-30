F1, Zhou'nun gelişinden sonra ikinci bir Çin GP düzenlemeyi düşünüyor

Çin Grand Prix'si, COVID-19'un patlak vermesi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldı. Kısa bir süre önce yarışın, 2022'de takvimde yer almayacağı açıklanırken, F1 hem Japonya hem de Singapur'a dönmeyi planlıyor.

Diğer tarafta Çin'in mevcut anlaşması, önümüzdeki üç yılı kapsayacak şekilde uzatıldı. Bu yüzden Şanghay en az 2025 yılına kadar sporda kalacak.

Fakat Guanyu Zhou'nun gelecek yıl Formula 1'e geçecek olması nedeniyle yarışa ev sahipliği yapmaya ilgi gösteren bazı şehirler var. F1 CEO'su Stefano Domenicali, bu sebeple Çin'de ikinci bir yarış düzenlemek istediklerini söyledi.

The Race ile yaptığı röportajda Domenicali, uzun vadede ülkede ikinci bir yarışın düzenlenmesini gerçekçi bulduğunu söyledi.

Domenicali, "Çin'de ikinci yarış yapma ihtimalimiz %100 gerçek."

"Size şu kadarını söyleyebilirim: Daha şimdiden Çin'de bir başka Grand Prix düzenlemek için başka bir şehirden ilgi gördük."

"Gelecek yıl orada olmayacağız ama bu bizim yüzümüzden değil, pandemi nedeniyle olmuyor."

"Bu nedenle bağlılığımızı vurgulayarak, kontratı üç sezon daha uzattık. Eminim ki Formula 1'deki ilk Çinli sürücü olan Zhou'nun F1 dünyasında yer almasının yaratacağı etki, farkındalığı büyük oranda artıracak."

"Bu kesinlikle olmamız gereken bir yer, çünkü büyük gelişmeler yaşandığı için tüm otomobil üreticileri orada kalmaya ilgi gösteriyor." dedi.

Çin, 2004'ten beri Formula 1 takviminde yer alıyor ve Formula 1 için en önemli pazarlarından biri olarak görülüyor.

Çin, 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip.