F1, Zandvoort'un oval virajında DRS kullanımına izin vermeyecek

Formula 1'in patronları, orijinal pist düzeninin izin verdiğinden çok daha uzun bir tam gaz bölümüne sahip olmak amacıyla, son virajın oval olması fikrini önermişti.

Dar pistte geçiş yapmak son derece kısıtlı olacağı için, bu tasarımın belli miktarda geçiş şansı vereceği düşünülmüştü.

Bilgisayar simülasyonları oval virajın, 678 metrelik düzlüğe ek olarak 340 metrelik fazladan bir tam gaz mesafesi sunduğunu ortaya koyuyor.

Oval viraj, 18 derecelik bir açıya sahip ve DRS açıkken sürücülerin yeterli yüke sahip olabilmesi adına özel şekilde tasarlandı.

Ancak FIA, bu hafta sonu yapılacak olan Hollanda GP'si için güvenli yolu seçti ve DRS'nin sadece virajdan sonra açılmasına izin verme kararı aldı..

Pistin şefi Lammers Çarşamba günü şunları söyledi: "Bu, FIA'nın almış olduğu bir karar. Sadece bu yılın nasıl gittiğini görmek ve gerçek veriler toplamak istiyorlar.

"Herhangi bir risk almıyorlar ve bu, 36 yıl sonra yapılacak ilk yarış için anlaşılabilir bir durum."

FIA ayrıca bu hafta sonu yapılacak yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını da açıkladı.

İlk DRS algılama noktası 10. virajın girişinde olacak ve sürücüler 10. virajdan 50 metre sonra DRS'yi açabilecekler.

İkinci DRS algılama noktası 13. virajdan 15 metre önce, aktivasyon noktası ise 14. virajdan 30 metre sonra olacak.