F1, Zandvoort'taki oval bölümde DRS kullanımını deneyecek

Haberi dinle

Max Verstappen'in çok hızlı bir şekilde artan popülaritesinin ardından Hollanda GP, 1985'ten sonra ilk kez geçen sene takvime dönmüştü.

Bu dönüş öncesinde Zandvoort pistinin son virajında değişiklik yapıldı ve hızı arttırmak için 18 derecelik oval bir yapı hazırlandı.

İlk plana göre Zandvoort'taki ikinci DRS alanı, ana düzlükte geçiş şansını arttırmak için oval virajın hemen öncesine koyulacaktı ancak güvenlik gerekçesiyle bu plandan vazgeçildi ve DRS alanı oval virajdan sonrasına koyuldu.

Ancak geçen sene pek mücadele olmamasının ardından F1, bu fikri yeniden değerlendirecek ve Cuma günkü antrenman seansında oval virajda tam boy DRS alanı test edilecek.

FIA'nın Tek Koltuklu Seriler Teknik Direktörü Nikolas Tombazis, "Şu anki düşüncemiz, Zandvoort'taki yarışları biraz daha iyileştirmek için DRS'yi son virajın çok başına alacağımız yönünde."

"Ancak bu konuda açık fikirliyiz ve takımlara geri bildirimlerini soracağız. Onlara simülasyonda bunu denemelerini söylemiştik ancak 1. antrenmandan sonra da düşüncelerini soracağız."

"Ve eğer güvenlik için herhangi bir, hatta uzaktan bile olsa bir risk olduğunu hissedersek, açık bir şekilde harekete geçmemiz ve 1. antrenmandan sonra bunu değiştirmemiz gerekecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Dutch GP Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli'nin Motor Sporları Direktörü Mario Isola, bu hamlenin lastikler üzerindeki yükü arttıracağını ancak yine de orada DRS kullanımının tam olarak etkilerinin neler olacağını söylemek için erken olduğunu söyledi.

Isola, "Genelde DRS'yi açtığınız zaman yükü öne doğru transfer ediyorsunuz, yani yük arka lastiklerden çok ön lastiklere biniyor."

"Bu testin ardından verileri kontrol edip arka lastiklerin kayıp kaymadığı gibi bir durum olup olmadığını anlamalıyız."

"Örnek olarak lastiklerin yüzeyinde aşırı ısınma olabilir ancak şu anda net bir tahminde bulunmak biraz zor." dedi.

Isola, Pirelli'nin C1 lastiklerindeki yol tutuş eksikliği nedeniyle takımların Zandvoort'ta orta ve yumuşak lastikleri kullanmasını beklediğini, bunun 2 pit stop olacağına işaret ettiğini söyledi.

Isola, "Umarım, Zandvoort'a getirmeye karar verdiğimiz lastiklerle biraz fazla aksiyon ve daha fazla geçiş olur. C1 ve C2 lastikleri arasındaki delta zamanının C2 ve C3 arasındakine göre çok daha büyük olmasını bekliyorum."

"Budapeşte'ye benzeyen Zandvoort gibi kısa bir pistte böyle bir durum olursa, bu durumda sert lastik yarışta uygun tercih olmaz ve takımlar orta ile yumuşak lastiklere odaklanırlar. Bu sayede strateji iki pit stopa kayar." dedi.