Gallagher: "Perez'in Verstappen'i yenemeyeceğini kabullenmesi gerek"

Red Bull, 2021'in sonunda o dönemki adıyla Racing Point'le sözleşmesi biten Meksikalı pilotu kadrosuna katarak ona bir şans verdi ve Perez, şimdi Red Bull'la dördüncü sezonuna hazırlanıyor.

Bu zaman zarfında Perez, kendisinden önceki Red Bull pilotları olan Alex Albon ve Pierre Gasly gibi, Max Verstappen'e karşı istikrarlı bir şekilde mücadele edemedi.

Mark Gallagher, Perez'in şimdilerde dördüncü Dünya Şampiyonluğunu kovalayan Verstappen'i engelleyebileceğini düşünmüyor ve Perez'in bunu kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.

Flat Chat Podcast'ine konuşan Gallagher şunları söyledi: "Sergio Perez'e tek bir sebepten dolayı çok üzülüyorum, o da kendisi ve etrafındaki insanların, zaman zaman da Christian Horner'ın, onun hakkında konuşma ihtiyacı duyması ve kendisinin Dünya Şampiyonluğunu kazanma şansına sahip olabileceğini ima etmeleri. Ama böyle bir şey söz konusu değil."

"Max'e bir şey olmadığı sürece Perez'in Dünya Şampiyonluğunu kazanma gibi bir şansı yok."

"Max, Perez'i yendi. Bu gerçek verilerde gözüküyor. Red Bull'daki herhangi biriyle konuştuğunuzda size, 'Kimin daha hızlı bir pilot olduğunu biliyoruz.' derler, bu hepimizin görebileceği bir şey. Bir nevi tartışılamaz bir konu."

"Bu yüzden üzücü olan, Sergio'nun basın toplantısında otururken birisinin gelip de, 'Evet Checo, bize bu yılki şampiyonluk şansından bahset' demesi çünkü bu çok zor bir ihtimal. "

"Gerhard Berger ile Ayrton Senna'nın takım arkadaşı olması hakkında konuştuğumu hatırlıyorum. Gerhard şöyle demişti: 'Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o seviyede olamayacağınızı ve farklı bir rolünüz olduğunu fark ediyorsunuz. Sizin rolünüz, takım için elinizden gelenin en iyisini yapmak, fırsat olduğunda yarışı kazanmak veya aksi takdirde ikinci bitirip podyumda birinci ve ikinci sırayı elde etmeyi ummaktır.' "

"Ferrari de Schumacher ile birlikte çalışırken Eddie Irvine'e de bu tavsiyeyi vermişti. Gerhard ise Eddie'ye, 'Sana ödeme yaptıklarından emin ol ve parayı evdeki gardırobunda sakla, çünkü her seferinde eve gerçekten sinirli ve daha hızlı olan takım arkadaşına yetişemediğin için çok kızgın bir şekilde geleceksin.' demişti."

"Sadece gardırobu aç ve paraya bir bak, çünkü iki numara olmaktan çok daha kötü şeyler de yapabilirsin."

"Sergio'nun bu durumda olması üzücü. Çünkü sürekli istediği şeyi elde ettiği, en tepeye çıktığı, Dünya Şampiyonası'nı kazanan araca bindiği, en baskın araca bindiği ve en iyi takıma girdiği gerçeğiyle oldukça mücadele ediyor. İyi para kazanıyor. Yani, onun için her şey var."

"Ve aniden yanınızda bambaşka bir seviyede olan birinin olduğunu anladığınız o büyük an. Ve bu zordur. Bence takdire şayan bir şekilde iyi bir iş çıkardı, sadece bu yıl senin yılın mı olacak sorularına cevap verme ihtiyacı hissetmemesini isterdim. Max'e karşı yarıştığı hiçbir yıl asla 'onun yılı' olmayacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, celebrates on the podium with Champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images