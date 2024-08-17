F1 yorumcusu Coronel: "Stroll, şımarık zengin çocuğu hissi yaratıyor"

Lance Stroll, henüz 25 yaşında olmasına rağmen 2017'de Williams'la ilk kez Formula 1'e adım atarak Formula 1'in tecrübeli pilotlarından biri haline geldi.

Babası Lawrence Stroll'ün iflas eden Force India takımını devralmasının ardından 2019'dan bu yana adı Aston Martin olarak değişen Silverstone merkezli takımla yarışıyor.

Stroll'ün F1 gridindeki konumu kariyerinin farklı noktalarında sorgulandı ve babasının takımında yarışıyor olması bu tür tartışmaları daha da körükledi. Hatta Stroll'ün Formula 1'den tamamen ayrılabileceğine dair söylentiler de çıktı. Ancak, sonrasında Aston Martin ile 2026 yılı sonuna kadar sözleşme uzattığı açıklandı.

Coronel, Stroll'ün 2020 Türkiye Grand Prix'sinde aldığı pole pozisyonu gibi başarıları, onun etkileyici yeteneğinin kanıtı olarak gösterdi ancak kariyerinin gerçekten ateşlenmesi için Kanadalı sürücünün "kendi içinde o tatlı noktayı yakalaması" gerektiğini belirtti.

Coronel, Stroll'ün "çok fazla eğlence yaymadığını" ve kendisinin "o eğlence faktörünü" özlediğini söyledi.

Pole Sitter Lance Stroll, Racing Point celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Coronel, Formule1.nl’ye Stroll hakkında, “Zaman zaman orada olduğunu gösteriyor”

“Babasından dolayı Aston Martin'de yarışıyor, bunu hepimiz biliyoruz ama 2020 Türkiye'de yağmur altında aldığı pole'ü asla unutmayacağım. Yani bir şeyler yapabiliyor! Bu sadece şans olamaz, çünkü o anda arkanızda birçok üst düzey sürücü bırakıyorsunuz. Ve unutmayın, o daha önce F3 şampiyonu oldu.”

“Lance Stroll'de her şeyden önce çok fazla neşe saçmıyor. Ona bakınca eğlence faktörünü özlüyorum.”

“Bence yarışmayı gerçekten seviyor ama etrafındaki yaygarayı sevmiyor. Profesyonel bir yarış pilotu olarak artılarınız eksilerinizden fazladır ama bu eksileri kabullenemiyorsanız bence bu artılara sahip olmamalısınız.”

“Onunla birlikte, o şımarık zengin çocuk hissine kapılıyorum. Yine de o gerçekten iyi bir pilot.” dedi.

2024, Aston Martin takımı için zorlu bir sezon oldu ve takım, Takımlar Şampiyonasında tek başına beşinciliği sürdürüyor ve beşincilik aynı zamanda Fernando Alonso'nun Suudi Arabistan'da elde ettiği sezonun en iyi sonucu.

Stroll, Aston Martin'in gelişim sürecinde "yanlış bir yola" saptığını kabul etti ve doğru yola dönmeye çalıştıklarını belirtti.

Medyaya konuşan Stroll, “Geçen yılın başında olmamız gereken yere daha yakındık, tamamen orada olduğumuzu düşünmüyorum”

“Geçen yıl yarış kazanmıyordu ama hızlı bir aracımız ve bazı podyumlarımız vardı ve birçok ilk beşimiz falan vardı, ama bence hâlâ bir takım olarak büyümemiz ve daha güçlü ve daha sağlam olmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

“Bence sonuçta, gelişim felsefesi açısından biraz yanlış bir yöne gittik ve bence doğru yolda değil, yanlış yolda ilerledik.

“Yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladık ve şimdi mesele yolumuzu değiştirmek ve bu farklı yoldan ilerleyerek gelişmek ve yeniden iyi olmak için zaman tanımak.”

“Yine, bunun bir takım olarak büyümenin ve öğrenmenin bir parçası olduğunu düşünüyorum.”

“Ne yazık ki şu anda bunun bedelini ödüyoruz ve pistte olmak istediğimiz yerde değiliz, pistte olmak istediğimiz konumda değiliz ama ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Alonso, Aston Martin'in 2024’te topladığı toplam 73 puana 49 puan ile katkıda bulunurken, Stroll kalan 24 puanı sağladı.