Formula 1 Singapur GP

F1 yorumcusu Chandhok: "Ferrari birçok şeyi kötü yönetti"

F1 yorumcusu Karun Chandhok, Singapur GP’deki strateji krizinin ardından Hamilton ve Ferrari arasındaki güvenin radikal bir değişiklik gerektirdiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 14:20

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, üçüncü sırada başladığı Singapur Grand Prix'sini hatalı strateji kararları nedeniyle altıncı sırada tamamlamıştı. Hamilton'ın yarış lideri Max Verstappen'in arkasında ikinci olan takım arkadaşı Charles Leclerc'in oldukça gerisinde kalması, Maranello ekibindeki iletişim sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Bu durum, Ferrari'nin henüz bir hafta önce Malezya'da yağmurun etkilediği yarış başlangıcında Hamilton'ı geçiş lastikleri yerine kuru zemin lastikleriyle piste çıkartarak büyük bir stratejik hata yapmasının hemen ardından geldi.

Sky F1 podcast yayınında konuşan yorumcu Karun Chandhok, Hamilton’ın hafta sonu öncesinde yaptığı çelişkili açıklamaların takım arkasındaki gerilimi gözler önüne serdiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Chandhok, Britanyalı pilotun perşembe günü basına yaptığı açıklamalarla Malezya'da yaşananlar arasındaki çelişkiye dikkat çekti: "Bence aralarındaki iletişimde radikal bir değişiklik yapmak zorundalar.”

“Perşembe günü Singapur’a vardığımızda Lewis medyanın karşısına geçip 'Ferrari'nin neden herkesten daha fazla eleştirildiğini anlamıyorum. McLaren da kuru zemin lastikleriyle başladı' demişti.”

“Ancak konu biraz daha derine inip üzerine gidildiğinde kendisiyle çelişti ve 'Tabii ki geçiş lastikleriyle başlamak istiyordum ama takımdaki üç kişi beni bundan vazgeçirdi. Bir toplantı yaptık ve Malezya'da beni kuru zemin lastiklerine geçmeye ikna ettiler' ifadelerini kullandı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Singapur yarışı, Hamilton açısından oldukça tuhaf gelişmelere sahne oldu. Yarış çizgisini geçtikten sonra takımdan özür dileyen ve Sanal Güvenlik Aracı periyodunda pite girmeme kararının sorumluluğunu üstlenen Hamilton için Chandhok, pit duvarına olan inancın kaybolmaya başladığını belirtti: "Zaten güven ilişkileri hafifçe çatırdamaya başlamıştı ve Singapur'da onların kararlarına güvenmemeyi tercih ettiği çok açıktı.”

“Ferrari birçok şeyi kötü yönetti. Onu orta lastikle başlattılar ve pite ilk giren isim o oldu. Bu bile başlı başına kafa karıştırıcı.”

“İlk yedi sırada finiş gören pilotlar arasında orta lastikle başlayıp pite ilk gelen tek isim oydu."

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- Motorsport.com Ekibi

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