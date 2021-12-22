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Formula 1 Haberler

F1 Yorumcuları: "FIA'nın Formula 1'i 'komple revize' etmesi gerekiyor"

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BBC Radio 5 Live'ın F1 yorumcuları, FIA'nın Abu Dhabi olaylarıyla ilgili incelemesinin, spor için faydalı bir değişiklikle sonuçlanmasını umuyor.

F1 Yorumcuları: "FIA'nın Formula 1'i 'komple revize' etmesi gerekiyor"

FIA, 2021 sezonunun tartışmalı finalinden sonra, “şampiyonanın imajını zedeleyen argüman” nedeniyle, “geleceğe yönelik ayrıntılı bir analiz ve açıklama” sözü verdi.

Mercedes, Abu Dhabi Grand Prix'sinin yarış direktörü Michael Masi tarafından alınan kararlarla belirlenip, Lewis Hamilton için kesin görünen sekizinci dünya şampiyonluğu Max Verstappen'in ilk şampiyonluğu haline gelince, büyük ölçüde mağdur oldu.

Jolyon Palmer ve Jack Nicholls, yeni seçilen Muhammed bin Sulayem'in başkanlığındaki FIA'nın sezon dışı zamanını, hem yarışlar sırasında hem de sonrasında tatmin edici olmayan senaryoların olasılığını ortadan kaldıracak yeni prosedürler geliştirmek için kullanacağını umuyor.

2016 ve 2017 sezonlarında Renault adına Formula 1'de yarışan Palmer, "Değişiklik yapılması gerekiyor."

"Bence Formula 1 bu sezonun sonunda çok güçlü bir konuma geldi, ironi de bu. Formula 1 inanılmaz bir sezon geçirdi, iki harika sürücü tekerlek tekerleğe gitti, birçok iyi, adil yarışlar oldu ve birkaç tartışmalı olay yaşandı. Bu, dramaya katkıda bulundu."

"Fakat FIA ve yarış yönetimi, zaman zaman memnuniyetsizlik duyulabilen bir yer olabilir." dedi.

Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Team pist yürüyüşü

Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Team pist yürüyüşü

Fotoğraf: Sutton Images

Jack Nicholls ise, yarış sırasında grand prix sorumluları tarafından verilen kararlar açısından, yarış içi yönetimin ele alınması gerektiğini söyledi.

Nicholls, "FIA'nın komple revize yapması gerekiyor, bunun yarış direktörlüğü mü yoksa hakemlerin işleyişinde mi olacağını bilmiyorum." dedi.

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