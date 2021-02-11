F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

F1 geçtiğimiz sezonki pandemi dolayısıyla kısaltılmış olan 17 yarışlık takvime sahipti. 2021 sezonunda ise rekor kıran sayıdaki 23 yarışlık takvim için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon üç hafta üst üste yapılan yarışların eleştirilmesine rağmen, bu sezon yine kıta değiştirilecek ve üç tane üçlü yarış göreceğiz.

McLaren dışındaki dokuz takım takvimi onayladı. Planlama yapılırken takım personelinin akıl ve fiziksel sağlığı da düşünülürken, Domenicali şu andaki durum yüzünden üçlü yarışların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Domenicali, ''Bence bu yıl idare etmek zorunda kalacağımız bir yıl olacak.''

‘’Ancak hatırlamalıyız ki insanlar işlerini kaybettiler, dertlerle uğraşan birçok kişi var, bu yüzden bence bunu da değerlendirmeye almalıyız.’’

‘’Dışarıda çalışan insanların aileleri için zor olduğunu biliyorum fakat öbür taraftan, bu şansa sahip olmayanlara saygı duymalıyız.’’

‘’Kısa dönemde, bu Covid-19'un etkilerini minimalize edebilmek için tek yoldu, çünkü başlarda daha fazla yarış gerçekleştirseydik, risk çok büyük olurdu.’’

‘’Dolayısıyla, sezonun ikinci bölümünü bu durumda gerçekleştirmemizin sebebi budur.’’ dedi.

Aşılamanın başlamasıyla, çok da uzak olmayan bir gelecekte, normale dönme umutları devam ediyor.

Bununla birlikte, planlamadan kaynaklanan sorunlar sebebiyle, sporun üçlü yarış olasılıklarını olabildiğince azaltmayı hedeflediğini söyleyen Domenicali, ‘’Daha dengeli olmalıyız.’’ diye ekledi ve şöyle devam etti: ‘’Bence gelecek sene durum daha stabil olacak, üçlü yarışlardan olabildiğince uzak duracağımızı bekliyorum çünkü bunun zorluklarını anlıyorum. Yine de sahip olacağımız lojistik önerilerini unutmamalıyız."

"Şunu söylemeliyim ki bu yılı gerçekten sindirmemiz gerekiyor. Hem geçen yıl takımlarla tartışıp karar verdiğimiz o hedefe ulaşmak hem de tüm bu işin yararı için takip etmemiz gereken tek yol buydu."