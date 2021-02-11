Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
296 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
303 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

paylaşım
yorumlar
F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, üçlü yarışların zorluklarını kabul ediyor. F1'dekilerin, pandemi nedeniyle dünya genelinde işsiz kalanları düşünerek kendilerine motivasyon sağlayabileceklerini düşünüyor.

F1 geçtiğimiz sezonki pandemi dolayısıyla kısaltılmış olan 17 yarışlık takvime sahipti. 2021 sezonunda ise rekor kıran sayıdaki 23 yarışlık takvim için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon üç hafta üst üste yapılan yarışların eleştirilmesine rağmen, bu sezon yine kıta değiştirilecek ve üç tane üçlü yarış göreceğiz.

McLaren dışındaki dokuz takım takvimi onayladı. Planlama yapılırken takım personelinin akıl ve fiziksel sağlığı da düşünülürken, Domenicali şu andaki durum yüzünden üçlü yarışların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Domenicali, ''Bence bu yıl idare etmek zorunda kalacağımız bir yıl olacak.'' 

‘’Ancak hatırlamalıyız ki insanlar işlerini kaybettiler, dertlerle uğraşan birçok kişi var, bu yüzden bence bunu da değerlendirmeye almalıyız.’’

‘’Dışarıda çalışan insanların aileleri için zor olduğunu biliyorum fakat öbür taraftan, bu şansa sahip olmayanlara saygı duymalıyız.’’

‘’Kısa dönemde, bu Covid-19'un etkilerini minimalize edebilmek için tek yoldu, çünkü başlarda daha fazla yarış gerçekleştirseydik, risk çok büyük olurdu.’’

‘’Dolayısıyla, sezonun ikinci bölümünü bu durumda gerçekleştirmemizin sebebi budur.’’ dedi.

Aşılamanın başlamasıyla, çok da uzak olmayan bir gelecekte, normale dönme umutları devam ediyor.

Bununla birlikte, planlamadan kaynaklanan sorunlar sebebiyle, sporun üçlü yarış olasılıklarını olabildiğince azaltmayı hedeflediğini söyleyen Domenicali, ‘’Daha dengeli olmalıyız.’’ diye ekledi ve şöyle devam etti: ‘’Bence gelecek sene durum daha stabil olacak, üçlü yarışlardan olabildiğince uzak duracağımızı bekliyorum çünkü bunun zorluklarını anlıyorum. Yine de sahip olacağımız lojistik önerilerini unutmamalıyız."

"Şunu söylemeliyim ki bu yılı gerçekten sindirmemiz gerekiyor. Hem geçen yıl takımlarla tartışıp karar verdiğimiz o hedefe  ulaşmak hem de tüm bu işin yararı için takip etmemiz gereken tek yol buydu."

 

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

Önceki haber

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

1s
2
Formula 1

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

5s
3
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

14s
4
Formula 1

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

22 dk
5
Formula 1

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

2s
Son Haberler
F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor
F1

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

22dk
Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
F1

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

1s
F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor
F1

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor

1s
Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
F1

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

2s
Vettel, bu zorlu yılda F1’i ‘’personelini ihmal etmemesi’ için uyarıyor
F1

Vettel, bu zorlu yılda F1’i ‘’personelini ihmal etmemesi’ için uyarıyor

2s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Çok Okunanlar Bugün

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"
IndyCar IndyCar / Son dakika

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Son Haberler

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, yorucu üçlü yarışlar konusunda "işsiz insanların" düşünülmesini istiyor

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2025'te güçlü ve heyecanlandıran motorlar hedefliyor

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.