F1 yönetimine göre Vietnam'daki corona virüs tehditine karşı önlemler alındı

dŞangay yarışının ertelenmesi ile beraber virüsün verdiği zararla beraber gözler ilk kez yapılacak Vietnam GP'sinin durumuna çevrildi. Vietnam Çin ile kara sınırı paylaşmakta.

Ancak virüsün Kuzey İtalya'da ortaya çıkması başka organizasyonlar için Ferrari, AlphaTauri ve Pirelli çalışanlarının seyahatini zorlaştırmış durumda.

Bahreyn Dubai'ye yapılacak olan ve Dubai'den gelen tüm uçuşları durdurmuş durumda ve eğer bu durum devam ederse, Melbourne'den Bahreyn'e Dubai üzerinden geçecek olan pek çok F1 takımı çalışanı ve diğerleri için büyük bir sıkıntı ortaya çıkacak.

Vietnam Grand Prix Derneği'nin bugün yaptığı açıklamada yarışın planlandığı gibi yapılacağı söylendi.

CEO Le Ngoc Chi şu açıklamada bulundu: "Yarış için yapılan hazırlıklar olduğu gibi devam ediyor. Hanoi'de 2020'de yapılacak olan yarış planlanıldığı gibi yapılacak. Tabii ki de durumu yakından takip ediyoruz ve durumda bir değişiklik olduğunda medyayı ve müşterileri bilgilendireceğiz."

Carey de derneğin açıklamalarının arkasında durdu ve gelecek ay ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi:

"Şu anda yarışa planlanan şekilde devam edeceğiz. Vietnam'daki arkadaşlarımızla konuştuk ve Avustralya'dan Londra'ya dönerken 16 Mart'ta Hanoi'ye uğramayı planlıyorum. Tüm her şey plana göre hazır."

Carey F1'in yarışı düzenleyen ekiple ve tüm dünyadan sağlık uzmanları ile düzenli iletişimde olduğunu söyledi ve ekledi:

"Tabii ki de İtalya gibi bir ülke birkaç gün öncesine kadar radarda değildi ve şu an öyle. Genel olarak bu bir süreç. Yaptığımız şey önümüzdeki organizasyonlarla, sanırım özellikle bugüne daha yakın olan tarihlerle daha fazla olmak üzere, aktif bir iletişimde olmak ve bu ülkelerden bilgi almak.

"Bazısı tamamen lojistik ile ilgili. Bahreyn pek çok şehirden gelen insan sayısını kısıtladı. Yaptığımız planın bir parçası elimizde esneklik olması ve bir yarıştan diğerine giderken lojistik sorunlara çözüm bulmak.

"Çin dışında, özellikle senenin başındaki yarışlara konsantre olduk. Melbourne'e gidiyoruz, Bahreyn'e, Hanoi'ye, ancak gelecek günlerde bu durumun evrildiği yeri görmeliyiz."

Carey aynı zamanda Çin yarışı için yeni bir tarih bulunmaması dahilinde F1'in organizatörlerden para almayacağını da belirtti.

Williams takım patronu vekili Claire Williams, seyahat düzenlemelerinin zorlu bir iş olmaya başladığını kabul etti.

"Bana göre bu çok ciddi bir durum olduğu için tüm işletmelerin sorun çektiği bir durum. Ve tabii ki de çok uzağa seyahat eden global bir spor olduğumuz için bu durumu her gün kontrol ediyoruz.

"Bana göre şu anda bu problemde gelinen noktada tüm gerekli otoritelerin tavsiyelerine ihtiyacımız var ve bu tavsiyeler her gün değişiyor.

"Bu yüzden bu durum an itibariyle üstünde çalışılan bir durum. Ancak kesinlikle Melbourne'e seyahat ederken, Vietnam'da bunlar olurken, Bahreyn'e seyahat ederken vesaire, pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Sanırım bu herkes için zorlayıcı bir şey."