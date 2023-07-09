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F1 yönetiminde değişiklik: Snow ve Targett-Adams görevden ayrıldılar

Formula 1 yönetiminde iki önemli değişiklik var: ticari genel müdür Brandon Snow ve yarış pazarlama direktörü Chloe Targett-Adams görevlerinden ayrıldılar.

Adam Cooper
Ekleyen:
F1 motorhome

2022 yılının Şubat ayından bu yana ticari genel müdür rolünde bulunan Snow, sadece 18 ay sonra görevini bırakmaya ve ülkesine dönmeye karar verdi.

Snow'un ayrılığı, uzun vadede Avrupa'da yaşamak istemeyen birkaç vatandaşı tarafından da izlendi, daha öncesinde de Snow'un selefi Sean Bratches ailevi nedenlerle ABD'ye dönmeyi tercih etmişti.

Snow, F1'deki görevine başlamadan önce NBA'de iki dönem ticari görevlerde bulunmuş ve Activision Blizzard'da e-Spor alanında çalışmıştı.

F1'de sponsorluk, lisanslama, e-Spor ve pazarlamadan sorumlu olan Snow, spor pazarlaması konusundaki bilgi birikiminin bir kısmını Paramount Plus ile ortaklık gibi birçok büyük anlaşmanın yapılmasına yardımcı olmak için kullandı.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Avukat Targett-Adams ise 2009 yılında, yani Bernie Ecclestone döneminde kıdemli danışman olarak işe alınmıştı ve 14 yıldır seri içinde birçok farklı görevi üstlenmişti.  

Yıllar içinde hukuk işlerinden ziyade yarış organizatörleriyle çalışmaya odaklanan Targett-Adams, Liberty Media döneminde de serideki yerini korudu ve Ocak 2020'de yarış pazarlama direktörü olarak atandı.

Kendisi takvimin düzenlenmesinden ve organizatörlerle ücret görüşmelerinin yürütülmesinden sorumluydu, dolayısıyla pist yönetimlerince sevilen birisiydi.

Targett-Adams'tan boşalan görev, bundan böyle F1'in baş hukuk müşaviri olarak görev yapan ve 1996'dan bu yana seri bünyesinde yer alan Sasha Woodward-Hill'in yetki alanına girecek.

Yarış pazarlama direktörlüğüne ise kurum içinden atama yolu ile F1 hukuk departmanının bir başka üyesi olan Louise Young getirilecek.

2018 yılında hukuk müşaviri olarak F1'e giriş yapan Young, son olarak baş hukuk müşaviri olarak görev yaptı. 

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