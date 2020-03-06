F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

F1'in 2020 sezonu, bir sonraki hafta sonu Avustralya yarışı ile başlayacak, ancak korona virüsü salgınının etkileri sebebiyle ilk birkaç yarışın kaderi hakkındaki belirsizlikler sürüyor.

Sporun yöneticileri Melbourne, Bahreyn ve Vietnam yarışlarının yapılacağını söylemiş olsa da, F1 motor sporları direktörü Ross Brawn yaptığı açıklamada alınan riskleri minimuma indirmek amacıyla, F1 yarışlarının yapılacağı tüm ülkelerdeki sağlık otoriteleri ile yakın temasta olduğunu belirtti.

F1'in yeni partneri olan 188Bet'in tanıtım organizasyonunda konuşan Brawn şunları söyledi: "An itibariyle zorlayıcı bir durum ile karşı karşıyayız ve hepimiz korona virüsünün yarattığı zorluklar ile yüzleşiyoruz.

"Bence en önemli durum, sporun en güvenli olduğu durumu korumaya çalışmak. Gereksiz riskler alamayız, ancak aynı zamanda her şeyi de tamamen kapatıp gidemeyiz.

"Tüm ekonomi bundan etkilenirdi, ki bu durum korona virüsünün verdiği zarardan daha büyük bir zarar verebilirdi. Ancak korona virüsü çok ciddi bir tehdit oluşturuyor, bu yüzden gerekli olan çözümleri uygulamamız lazım."

Brawn, F1 yönetiminin, alınması gereken önlemleri düzenli olarak kontrol ettiğini ve bireysel olarak devletler tarafından verilen tavsiyeleri dinlediğini söyledi.

"Birlikte çalıştığımız tüm ülkelerin sağlık otoriteleri ile beraber çalışıyoruz ve doğru önlemleri bulmaya çalışıyoruz." diyen Brawn ekledi: "Örnek vermek gerekirse, tüm takımlar seyahat eden çalışanlarının sayısını azaltmış durumda. Bu yüzden gerekli olan tüm önlemleri almaya çalışıyoruz ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip ediyoruz.

"An itibariyle takvimdeki ilk üç yarış yapılacak. Ancak salgın ile ilgili gelişmeler günden güne değişiyor. Bu yüzden bu gelişmelere göre hareket etmek zorundayız."

Bu hafta itibariyle Avustralya hükumeti, ülkeye gelen İtalyan vatandaşlara daha sert denetimlerde bulunurken, Bahreyn'de, konulan seyahat yasaklarını ortadan kaldırmak için F1 personeline özel denetimler uygulanacak.

Brawn, F1 dünyasının lojistik anlamda çektiği tüm baş ağrılarına rağmen seyahat etmeye devam edebileceğinden emin olmak için en iyi insanlarla çalıştığına inandığını söyledi.

"Seyahat eden tonlarca ekipmanımız var." diyen Brawn ekledi: "Çin Grand Prix'sini ertelemeye karar verdiğimiz sırada kararımızı vermemizin sebebi, ekipmanların Çin'e varmak üzere olmasıydı ve bu ekipmanlar açık denizde bekleyemezdi.

"Bu yüzden zamanında o yarışı erteleme kararını vermemiz gerekiyordu. Ancak gayet iyi bir ekibe sahibiz. Ve bu ekip bu işi uzun zamandır yapıyor.

"Bu tür durumlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Tüm zorlukların farkındalar ve ekipteki herkes, takvimdeki tüm yarışları yapabileceğimizden emin olmak için çalışıyor ve çok iyi tepkiler veriyorlar."