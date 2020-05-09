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Formula 1 / Son dakika

F1 yönetimi GPDA liderleriyle görüştü

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F1 yönetimi GPDA liderleriyle görüştü
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 19:44

Formula 1'in şefi Ross Brawn, 2020 sezonuna dair planlarını bildirmek için GPDA'nın liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Formula 1 liderliği, sezonun ilk yarışını 5 Temmuz'da Avusturya'da tutma konusunda ciddiler ve Cuma günü Ross Brown, Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA)  direktörleri ile her şeyi ayrıntılı olarak bilgilendirmek ve destek almak için bir telefon konferansı düzenledi.

Şimdi GPDA başkanı Alex Wurz ile Sebastian Vettel ve Roman Grosjean, gridin geri kalanını sezonun 5 Temmuz'da gerçekten başlaması halinde güvenliğin nasıl sağlanacağı hakkında bilgilendirecek.

Bu güvenlik tedbirleri arasında yarış pistindeki insan sayısını azaltılması, pistteki herkesin her gün teste sokulması, insanların birbirleriyle olan etkileşimini sınırlamak için takımların farklı otellerde konaklaması da yer alıyor.

Lewis Hamilton ve Kimi Raikkonen de dahil olmak üzere pek çok sürücü resmi olarak GPDA üyesi değil.

Ancak mevcut durumun kritikliği göz önüne alındığında, diğer sürücülerin de bu sürece dahil olması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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