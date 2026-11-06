Formula 1 Sao Paulo GP

F1 Yönetimi, Apple TV’nin küresel yayın haklarını genişleteceğine inanıyor

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Apple TV'nin ABD'deki özel yayın ortaklığının ardından diğer ülkelerdeki yayın haklarını da almak isteyebileceğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 16:00

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Formula 1 ile Apple TV arasında başlayan beş yıllık özel ABD yayın ortaklığı henüz ilk döneminde olmasına rağmen, teknoloji devinin F1 yayınlarını diğer ülkelere de taşımak istediği açıklandı. Liberty Media'nın üçüncü çeyrek finansal değerlendirme toplantısında konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, ABD'deki anlaşmanın 18-24 yaş arası genç kitleye ulaşma konusunda "benzersiz bir fırsat” sunduğunu belirtti.

Apple'ın diğer pazarlardaki yayın ihalelerine girip girmeyeceği yönündeki soruya olumlu yanıt veren Domenicali, fırsat oluştuğu anda şirketin bu adımı atacağını vurguladı.

Liberty Media Başkanı Derek Chang ise Apple gibi güçlü bir markanın ihalelere dahil olmasının, anlaşma sağlanmasa dahi piyasadaki rekabeti ve talebi artırma açısından kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Apple ile kurulan ortaklık hakkında konuşan Domenicali şunları söyledi: "Apple'ın diğer pazarlarda fırsat çıktığı takdirde F1 yayın haklarını genişletmek isteyip istemeyeceği sorusunun cevabı net bir evet.”

“Çünkü potansiyeli gerçekten anlıyorlar ve bu etkinin gelecekte daha da büyüyeceğini görebiliyoruz.”

“Stratejimiz her ne kadar tüm dünyada tek bir ana medya ortağına sahip olmak olmasa da her pazardaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Apple, karşısına bir fırsat çıktığı anda değerlendireceklerdir.”

“Ayrıca üçüncü çeyrekte küresel TV izleyici kitlemizdeki büyüme devam etti; İtalya ve Hollanda gibi yarışlarda dişe dokunur artışlar kaydetti."

Stefano Domenicali

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Liberty Media Başkanı Derek Chang ise Apple ile sürdürülen ortaklık hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bizim için harika bir ortak olacağını öngörüyorduk ve Apple tam olarak düşündüğümüz gibi, hatta açıkçası beklentilerimizin de üzerinde bir performans sergiledi.”

“Bu beş yıllık bir anlaşma ve bu süre boyunca, hatta umuyoruz ki sonrasında da harika bir ortaklık sürdürme niyetindeyiz.”

“Apple markasıyla F1, birbirini çok iyi tamamlıyor. Apple'ın diğer pazarlarda potansiyel bir teklif veren olarak yer alması, rekabeti sıkılaştırmak ve talep yaratmak açısından son derece faydalı."

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- Motorsport.com Ekibi

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