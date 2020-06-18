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Formula 1 / Son dakika

F1 yönetimi, 2020 takviminin kalan kısmını bu hafta açıklayabilir

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F1 yönetimi, 2020 takviminin kalan kısmını bu hafta açıklayabilir
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 08:17

Formula 1 yönetiminin, 2020 takviminin kalan kısmını bu hafta içerisinde açıklayabileceği iddia edildi.

Formula 1 yönetimi 2020 takviminin ilk sekiz yarışını bu ayın başında açıklamış ve geri kalan kısmını da ilerleyen aylarda duyuracağını açıklamıştı.

Şu ana kadar takvimde yer alması kesinleşen yarışlar Avusturya (2), Macaristan, Silverstone (2), İspanya, Belçika ve Monza. Ek olarak Bahreyn ve Abu Dhabi'de yarış yapılacağı da kesinleşti.

Formula 1, Avrupa'daki bu sekiz yarışa ek olarak Mugello ve Algarve pistlerini de takvime eklemenin hesaplarını yapıyor. Hatta Algarve'de iki yarış yapılması planlanıyor.

F1News'e göre Liberty Media, Monza'dan sonra takvimde yer alacak pistleri bu hafta itibariyle resmen açıklamayı planlıyor.

Bu hafta FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı yapılacak ve söylentilere göre bu toplantıda 2020 takvimi de onaylanacak.

Bazı yarışların daha takvimden düşmesi ve bazı pistlerde iki yarış yapılmasıyla birlikte yaklaşık 18 yarışlık bir takvim olması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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