F1 yeni yarışlara yer açmak için takvimdeki mevcut yarışları çıkarmaya hazır

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Formula 1, 2023 ve sonrası için Katar'la zaten kontrat imzalamıştı ve gelecek yıldan itibaren Las Vegas'ın da Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyor.

Takımlarla imzalanan son Concorde Anlaşması kapsamında bir sezonda en fazla 25 yarış yapılmasına izin veriliyor ve F1, bu yöne doğru hızla ilerliyor.

Takvimde 23 yarış olduğu için mevcut yarışlardan herhangi birini çıkarmadan genişlemek için bir miktar manevra alanı olsa da, F1 CEO'su Stefano Domenicali mevcut pistlerden bazılarını takvimden çıkarmanın zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Bu, bazı yarışların takvimden tamamen çıkarılmaları veya yıldan yıla dönüşümlü olarak takvimde yer almaları anlamına geliyor.

Motorsport.com İtalya da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına konuşan Domenicali, takvime yapılan eklemeler nedeniyle bazı yarışların değiştirilmesini düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda şöyle dedi: "Aslında bu süreç çoktan başladı."

"Anlaşmaları sona eren bazı organizatörler var ve muhtemelen mevcut yarışların bir kısmı artık takvimimizin bir parçası olmayacak. Diğerleri ise takvimde kalacaklar fakat bunu farklı farklı şekilde yapacaklar, örneğin pistler arasında dönüşüm olacak."

"Yakında yaptığımız seçimler açıklanacak ve takvimde bazı yeni yarışlar görmeyi bekleyebilirsiniz. Ancak her şeyi önceden planlamak kolay olmuyor."

"Örneğin Çin özelinde bakarsak, geçen yıl yaptığımız gibi gelecekte COVID konusundaki durumun ne olacağını anlamaya çalışmamız gerekiyor."

Takvimdeki bazı pistler zaten uzun vadeli kontratlar imzaladılar. Bahreyn yakın zamanda 2036'ya kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzaladı.

Fransa, Monako, Belçika ve Meksika'nın ise bu yılın ötesinde anlaşmaları bulunmuyor.

French GP is among the races with an uncertain future Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransa Grand Prix'sinin geleceği, ülkenin cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son cesaret verici sözlerine rağmen belirsiz durumda.

Fakat Domenicali, düşünülenin aksine Monako ve Spa gibi tarihi pistlerin yerlerinin dahi garanti olmadığını söylüyor.

"Yeni yarışları, tarihi yarışları ve takvimimizin bir parçası olmaya devam etmesi gereken pistlerle dengelememiz gerektiğini biliyoruz."

"Yeni organizatörlerden gelen teklifler, Formula 1 platformu için olumlu bir şey çünkü tarihi yarışların organizatörlerini, taraftarlara sundukları imkanlar, etkinliğin altyapısı ve yönetimi gibi açılardan kaliteyi artırmaya itiyor."

"Artık bir geçmişe sahip olmak, takvimde yer almak için yeterli değil. Çağa ayak uydurduğunuzu da göstermeniz gerekiyor."

Bazı ülkeler ellerindeki tek yarışı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, Domenicali Amerika'da üç yarış yapılmasında (Las Vegas, Miami ve Austin) sorun görmüyor.

”Formula 1'in bugün ABD'de karşı karşıya olduğu ilgi daha önce hiç görülmedi."

“Bu fırsattan yararlanmamak bizim için yanlış olur ve bu büyüme süreciyle nasıl başa çıkacağımızı anlamaya çalışıyoruz."

“Uzak Doğu'dan da büyük ilgi var. Guanyu Zhou'nun Formula 1'e gelişi dikkat çektiği için bizi şaşırtmıyor."