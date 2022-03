F1 yeni yarışlara yer açmak için takvimdeki mevcut yarışları çıkarmaya hazır

Formula 1, 2023 ve sonrası için Katar'la zaten kontrat imzalamıştı ve gelecek yıldan itibaren Las Vegas'ın da Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyor.

Takımlarla imzalanan son Concorde Anlaşması kapsamında bir sezonda en fazla 25 yarış yapılmasına izin veriliyor ve F1, bu yöne doğru hızla ilerliyor.

Takvimde 23 yarış olduğu için mevcut yarışlardan herhangi birini çıkarmadan genişlemek için bir miktar manevra alanı olsa da, F1 CEO'su Stefano Domenicali mevcut pistlerden bazılarını takvimden çıkarmanın zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Bu, bazı yarışların takvimden tamamen çıkarılmaları veya yıldan yıla dönüşümlü olarak takvimde yer almaları anlamına geliyor.

Motorsport.com İtalya da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına konuşan Domenicali, takvime yapılan eklemeler nedeniyle bazı yarışların değiştirilmesini düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda şöyle dedi: "Aslında bu süreç çoktan başladı."

"Anlaşmaları sona eren bazı organizatörler var ve muhtemelen mevcut yarışların bir kısmı artık takvimimizin bir parçası olmayacak. Diğerleri ise takvimde kalacaklar fakat bunu farklı farklı şekilde yapacaklar, örneğin pistler arasında dönüşüm olacak."

"Yakında yaptığımız seçimler açıklanacak ve takvimde bazı yeni yarışlar görmeyi bekleyebilirsiniz. Ancak her şeyi önceden planlamak kolay olmuyor."

"Örneğin Çin özelinde bakarsak, geçen yıl yaptığımız gibi gelecekte COVID konusundaki durumun ne olacağını anlamaya çalışmamız gerekiyor."

Takvimdeki bazı pistler zaten uzun vadeli kontratlar imzaladılar. Bahreyn yakın zamanda 2036'ya kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzaladı.

Fransa, Monako, Belçika ve Meksika'nın ise bu yılın ötesinde anlaşmaları bulunmuyor.

French GP is among the races with an uncertain future

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images