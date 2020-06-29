F1, yeni takvimi bu hafta yayınlamayı planlıyor

Formula 1'de şimdiye kadar sadece sekiz yarışlık Avrupa takvimi açıklandı ve bu takvimde Avusturya'ya ek olarak Macaristan, Silverstone, İspanya, Belçika ve İtalya yer aldı.

Takvimin kalana kısmı için çalışmalar yapılıyor ve Avrupa takvimi genişletilecek. Kaynaklara göre resmi açıklama bu hafta yapılacak.

RaceFans'e göre Mugello ve Portekiz'deki Algarve yarışları bu hafta resmen doğrulanacak.

Motorsport.com zaten Mugello yarışın yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını öğrenmişti.

Mugello pisti, Monza'dan bir hafta sonda F1'e ev sahipliği yapacak ve böylelikle Ferrari, 1000. yarışını kendi pistinde kutlamış olacak.

Mugello'dan sonra Sochi'ye gidilmesi bekleniyor. Ancak Sochi yarışı yapılamazsa Rusya'daki pistin yerini Hockenheim alabilir.

Bu yarıştan kısa bir süre sonra Portimao yarışının yapılacak. Fakat sonrası için tamamen belirsizlik hakim.

Helmut Marko, Çin GP'nin kesin olduğunu belirtmişti. Bahreyn ve Abu Dhabi'nin de F1'e ev sahipliği yapacağı düşünüldüğünde, F1 minimum 15 yarışlık hedefine hemen hemen ulaşacak.