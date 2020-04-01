F1, yeni sezona Silverstone'da başlamayı düşünüyor

Formula 1, koronavirüs nedeniyle ilk sekiz yarışın gerçekleşmeyeceğini açıkladı ve şu anda sezonun Haziran ayında Kanada GP ile başlaması planlanıyor.

Fakat Kanada'nın yarışa ev sahipliği yapıp yapmayacağı yönünde büyük bir belirsizlik var.

Liberty Media, 2020 takvimi üzerinde çalışmaya devam ediyor ve bu senenin yaz aylarında başlayıp, gelecek yılın başında bitecek bir takvim üzerinde çalışıyor. Fakat sezonun başlangıç tarihi koronavirüs nedeniyle tam bir muamma.

Ancak hem Kanada hem de Fransa yarışlarının ileri bir tarihe alınması planlanıyor.

Auto Motor und Sport'a göre Liberty Media, sezonun Avrupa'da başlamasını istiyor. Bu da daha fazla esneklik sunacak. Çünkü Kanada'ya mal ve ekipman göndermek, hem maddi anlamda zor olacak hem de zaman açısından sorunlara neden olacak.

F1 yönetimi bu yüzden sezona Silverstone'da başlamak istiyor. Çünkü yedi takımın fabrikası zaten İngiltere'de.

Martin Brundle, "Bu yıl sezonun ilk yarısını Avrupa'da geçireceğimizi düşünüyorum. İngiltere'deki yedi ekiple, lojistik açısından bakıldığında en kolay yol bu.” dedi.