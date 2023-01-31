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F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni Pirelli lastiklerinin olması gerekenden birkaç kilogram daha ağır olmasından ötürü Pirelli, araç ağırlığını 796 kg'ye indirme planından vazgeçti.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak
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Pirelli, bu yıl lastiklerin önden kayma eğilimini düzeltmek adına yeni bir formül geliştirme kararı almıştı. Bu da ağırlığın artmasına neden oldu.

Pirelli, FIA'ya 2023 lastiklerinin geçen yılki lastiklerden 1.5 kg daha ağır olacağını resmi olarak bildirdi. Bundan ötürü FIA, minimum araç ağırlığını 798 kg'a çıkardı.

Bu bilgi takımlara, geçtiğimiz günlerde yapılan son teknik toplantıda iletildi ve bu da bazı takımlar için üzücü bir haber. Aynı zamanda son yılların aksine araç ağırlığını azaltmaya yönelik alınan karardan da geri adım atıldığını gösteriyor.

1987 yılında araçlar 500 kg ağırlığındaydı. Oysa günümüzde 798 kg'a ulaşmış durumda. Bu da 298 kg'lık büyük bir farka denk geliyor.

Gerhard Berger, Ferrari F1-87, al GP dell'Australia: nel 1987 c'è stato l'ultimo calo di peso delle monoposto di F1

Gerhard Berger, Ferrari F1-87, al GP dell'Australia: nel 1987 c'è stato l'ultimo calo di peso delle monoposto di F1

Photo by: Ercole Colombo

Günümüz F1 araçlarının çok daha büyük ve uzun olduğu doğru. Artan ağırlıkta yeni güvenlik önlemlerinin alınması ve hibrit sisteme geçilmesinin büyük payı var. Ancak FIA gelecekte tam tersi yönde gitmeyi ve araç ağırlığını azaltmayı hedefliyor.

Takımlar bu yılki araçlarını 796 kg'lık minimum ağırlığa göre tasarladılar ve arka planda büyük çalışmalar vardı. Takımlar araç ağırlığını bu rakamın da altına indirmeye çalışıyor. Böylece aracın belirli noktalarına ağırlık ekleyip, dengeyi ve lastik kullanımını geliştirebiliyorlar.

2022 araçlarının büyük bir kısmı çok ağırdı. Bu takımlardan sadece Alfa Romeo minimum ağırlığa hemen ulaşmayı başarmıştı.

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