F1, yeni kadın sürücü serisi F1 Academy'i duyurdu
Formula 1, 2023 sezonundan itibaren başlatılacak ve kadın sürücülere şans tanımasını amaçlayacak F1 Academy projesini duyurdu.
Yeni kategorinin amacı, tek koltuklu serilerde yarışmak isteyen kadın sürücülere F1'e kadar uzanan bir yol açabilmek.
Formula 4 seviyesindeki seri gelecek sezon start alacak. Seride toplam beş takım ve 15 sürücü yer alacak. Bu beş takımın halihazırda Formula 2 ve Formula 3'te yarışan takımlar olması bekleniyor Takvimde yedi yarış yer alacak ve bu yarışların en az bir tanesi F1 yarış hafta sonlarında gerçekleştirilecek.
Seriyle ilgili açıklama yapan F1, "Genç kadın sürücülerin F1 piramidine girerken karşılaştıkları engellerin değerlendirilmesi sırasında, kadın sürücülerin aynı yaştaki erkek sürücülerle aynı miktarda deneyime sahip olmadıkları ortaya çıktı."
"Amaç bu boşluğu doldurmak ve kadın sürücülere daha fazla pist süresi, yarış ve test imkanı sunmak. Bu sürücüler, motor sporlarında genç sürücüleri yetiştirmeleriyle tanınan ve önemli teknik, fiziksel ve zihinsel hazırlıkları geliştirmelerine yardımcı olacak profesyonel takımlarla çalışacaklar." ifadelerini kullandı.
F1 Academy, F4'te kullanılan Tatuus T421 şasisini, Autotecnica tarafından tedarik edilen 165 beygir gücündeki motorları ve Pirelli lastiklerini kullanacak.
Serinin yönetiminde ise Formula 2 ve Formula 3'ü denetleyen Formula Motorsport Ltd'nin CEO'su Bruno Michel bulunacak.
Yönetim her sürücüyü 150.000 Euro gibi bir bütçeyle sübvanse etmeyi planlıyor; ancak F1 Academy'de yarışan sürücülerin "benzer bir serideki olağan maliyetlerin çok küçük bir kısmını temsil ettiğini" iddia ettiği bu miktarı karşılamaları gerekecek.
F1 ayrıca, 2019-2022 sezonları arasında faaliyet gösterdikten sonra finansal zorluklardan ötürü geçici olarak sona eren W Series'in yerini doldurmayı amaçlamadıklarını da belirtti.
Marta Garcia, Beitske Visser at the start
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Açıklamanın devamında, "W Serisi sürücüler için harika bir platform sunmaya devam ediyor ve F1 Akademisi de pistte geçirecekleri süre sayesinde temel deneyimler kazanmalarını sağlayacak bir ortamda yarışacak olan yeni nesil genç kadın sürücülere ekstra bir yol sunmayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.
F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali "Herkes hayallerinin peşinden gitme ve potansiyeline ulaşma fırsatına sahip olmalıdır. Bizler de bu inanılmaz spordaki eşitliliği arttırabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz."
"Bu nedenle, genç kadın sürücülere, yarış kariyerlerini destekleyen ve önce F3, sonra F2, en sonunda da umarım F1'e çıkmaları için şans tanıyacak olan F1 Academy projesini duyurmaktan mutluluk duyuyorum."
"Ne kadar çok fırsat olursa o kadar iyi, bu serinin amacı da sürücülere başarılı olabilecekleri başka bir fırsat sunabilmek."
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