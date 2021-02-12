F1, yeni gelen takımlardan yeni hisse çıkarmama ücreti almayabilir

RaceFans tarafından sorulan bir soruyu yanıtlayan Domenicali, "bu paranın haricinde yapılması gereken derin görüşmelerde" ücretten feragat edilebileceğini söyledi.

Bu düşüncenin en büyük ortaya çıkma nedeni ise sporda 2016'dan beri 11 takımdan fazla takım olmaması ve sporda yeni takımlar görme isteği.

Domenicali'nin açıklamaları şu şekilde: "OEM (orijinal parça üreticileri) sahipleri bize oldukça fazla ilgi gösteriyorlar, Formula 1'in geleceğini öğrenmek istiyorlar. Takımlardan ve diğer organizasyonlardan - evet dışarıdan biraz garip duruyor, ancak ben bundan gayet memnunum - Formula 1'e yatırım yapma konusunda bir fırsat olup olmadığı üzerine bir takım istekler oluyor."

"Bunlar, Formula 1'in geleceği için ortaya koyduğumuz pozitif gelecek üzerine masamızda bulunan temelin ve fikirlerin iyi olduğunu gösteriyor."

Lamborghini'nin CEO'su olarak yaptığı görevin ardından F1'e geri dönüş yapan Domenicali, bu sezon sonrasında yürürlüğe girecek olan teknik kurallar göz önüne alındığında, "iki veya üç sene içerisinde" yeni bir takımın veya motor üreticilerinin spora giriş yapacağını düşünmediğini söyledi.

Ancak OEM sahiplerinin, bekleme süresinin bir sonraki kurallar açıklanana kadar olacağı göz önüne alındığında, biraz daha vakitlerinin olduğu aşikar.

Domenicali konu hakkında şunları söyledi: "Yeni OEM şirketlerine oldukça çekici olan bir takım fikirler ortaya koyarak onların da bu işin bir parçası olabilmelerini istiyoruz."

"Yapacakları ilk yatırıma ek olarak motor üretme veya motor+şasi üretim masraflarının bir OEM şirketi tarafından mantıklı bulunması için çekici fikirler sunmak istiyoruz. Bu nedenle yapılacak tartışmalardaki ana madde masraflar olacak."