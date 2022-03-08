F1, yeni F1 Manager 2022 video oyununu duyurdu!

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F1 Manager 2022, Frontier Devolopments tarafından geliştirilecek ve pazartesi günü itibariyle oyuna dair ilk fragman paylaşıldı.

Uzun vadeli anlaşma kapsamında çıkarılan bu menajerlik oyunu, F1 Manager'in 2000 yılında EA Sports tarafından çıkarılmasından bu yana, bu alanda hazırlanan ilk resmi oyun olacak.

Oyuncular, bu oyunca mevcut 10 takımdan herhangi birinde takım patronu görevi üstlenebilecek ve bir kariyer moduna sahip olabilecek . Bu kariyeri modu gereği, takımın günlük işleyişini yönetmek, sürücülerle anlaşmak ve mühendisleri yönetmek gerekecek. Oyun, gerçek hayattaki yayın kalitesinde "eşsiz bir sunum" vadediyor.

Oyunda yer alan bazı modlar şu şekilde:

Resmî lisanslı F1® Manager 2022’de Formula 1®’e damga vur. Ekibini seçip 2022 personel ve sürücü kadrosuyla patron ol. F1® Manager 2022’yi sadece oynamakla kalmayacaksın, tam F1® lisansı ve gerçeğe yakın sunumla onu yaşayacaksın da.

Kariyer – En İyisi Ol

Formula 1® için cesur ve yeni bir çağda, yeni bir hikâye yaz. F1® takımını seç ve resmî 2022 yarışları boyunca yolculuğuna gridin arkasından başlayarak veya pol pozisyonunda yer alarak takımını zafere ulaştır; F1® Manager’de seçim sana ait. Görevin, sezon hedeflerine ve uzun vadeli hedeflerine ulaşarak yönetim kurulunu etkilemek, takımının başarısını gelecek yıllarda güvence altına almak.

Genel Merkez – Takımını Kur

Teknik ekibin, yarış operasyonlarının kalbidir. Yarışlar arasında takımının her detayını Genel Merkezden kontrol et. Yıldız sürücülerinin ve personelinin performansını incele, mali durumunu iyileştir ve yaklaşan yarışlarda kendine ekstra avantaj sağlamak için rakip takımlardan sınıfının en iyisi personeli keşfet.

F1 Manager 2022 trailer Photo by: F1 Esports

Fabrika – Aracını Mükemmelleştir

2022’nin çarpıcı yeni araç tasarımlarını keşfet ve rakiplerine her zamankinden daha yakın yarış. Sıradaki yarışa hazırlanmak için araçlarına yeni parçalar tak. Sıradaki pistlerde avantajlar elde etmek için mühendislik yaklaşımını seç; iyi dengelenmiş bir sistem mi geliştireceksin, iyileştirilmesi gereken alanlara mı odaklanacaksın yoksa performansın belirli yönlerini mi geliştireceksin?

Yarış – Stratejini Oluştur ve Uygula

Işıkların söndüğü andan damalı bayrağa kadar kontrol sende. Pit stratejisinden lastik seçimlerine ve sürücü çağrılarına kadar tüm kararlar senin elinde. Yaklaşımını planla, hava durumu ve değişken pist koşulları gibi dinamik yarış olaylarına karşı hamle yapmaya hazır ol. Gerçek hayattaki yayın kalitesinde sunulan resmî F1® yarışının, aşırı gerçekçi simülasyonuna kendini kaptır.

Bu, Frontier'ın spor dünyasına dair ilk çalışması olacak. Daha önce Planet Coaster, Planet Zoo ve Jurassic World Evolution da dahil olmak üzere pek çok simülasyon oyunu tasarladılar.

F1 Manager 2022, bu yaz PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve Steam üzerinden satışa sunulacak. Net tarih ise henüz açıklanmadı.

En dikkat çekici son motor sporları yönetim simülasyonu, ilk olarak 2014'te piyasaya sürülen ancak hiçbir zaman resmi bir F1 lisansı almayan Motorsport Manager'di.

F1 Manager 2022 oyununda Türkçe dil desteği de olacak. Türkçe seslendirme ve altyazı ise bulunmuyor.