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Formula 1 / Son dakika

F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır

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F1, yeni COVID karantina kurallarında çalışmaya hazır
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 takımları, tüm hafta Avrupa boyunca açıklanan yeni COVID-19 karantina kuralları altında çalışabilecekleri konusunda kendilerine güveniyorlar.

Bu hafta başında Fransa ve Almanya'da açıklanan kısıtlamalar sonrasında Britanya hükûmetinin de bir sonraki hafta Perşembe günü itibariyle tecrit uygulamasına gidileceğini açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de bir önceki tecrit Mart ayında uygulandı ve Temmuz ayına kadar da katı kurallar, COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yerine getirildi, böylece hem pozitif vaka sayısında hem de ölüm oranında düşüş yaşandı. 

Ancak ölüm oranının yeniden artması ve beklentilerin daha da yükselişe geçmesi ile beraber İngiliz hükûmeti yeni kurallar tanıttı, bu kuralların ise Perşembe gününden itibaren yürürlükte olması ve 2 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor. 

Üretim endüstrisinin çalışmaya devam etmesi teşvik edilirken, her ne kadar uluslararası seyahat sınırlanacak olsa da, iş amaçlı seyahatlerin devam etmesi bekleniyor. 

Britanya'da uygulanan ilk tecrit uygulamasında pek çok F1 takımı, masrafları azaltmak amacıyla, Temmuz başında başlayabilen sezon öncesinde fabrikalarını kapattılar ve çalışanlarını izne çıkardılar.

Anlaşılana göre F1 takım patronları, uygulanan padok kuralları sayesinde serinin normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğinden eminler. 

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Motorsport.com'un, ikinci bir tecrit uygulamasının ne gibi sıkıntılar vereceği sorusunu yanıtlayan Mercedes takım patronu Toto Wolff, F1'in çalışmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Wolff açıklamalarında şunları söyledi: "Avrupa'da gördüğümüz tecrit kuralları, ilkbaharda olana göre çok daha farklı."

"İlkbaharda her şey yasaklanmıştı, işe gitmek, sokağa çıkmak gibi şeyler yasaklanmıştı."

"Ancak bana göre bu sefer, en azından Fransa ve Almanya'da gördüğümüz kadarıyla, publara, restoranlara ve serbest alanlara gitmek yasaklandı, ancak işe gitmesi gereken insanlar hâlâ işe gidebiliyorlar."

"Tabii ki hayatımızı etkileyecek, orası kesin. Bazı endüstrileri ağır şekilde etkileyecek. Ancak bana göre bunun üzerine çalışma fırsatı yakalayabiliriz."

F1'in 2020 takviminde ziyaret etmesi gereken Türkiye, Bahreyn (x2) ve Abu Dhabi olmak üzere üç farklı durak noktası var, bu yarışların tamamı kapalı kapılar ardında yapılacak. 

Wolff, bu ülkelerde bulunan bireysel sağlık otoritelerinin gerekli kurallara karar vereceğini, ancak F1'in test protokolleri çerçevesinde sadece küçük bir risk oluşturduğunu söyledi. 

Mercedes takım patronunun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Yarışları düzenleme ve bizi misafir etme kararı tamamen ziyaret ettiğimiz ülkelerin sağlık otoritelerinin elinde."

"Eğer bu insanlar çok fazla risk olacağını düşünüyorlarsa, o zaman tabii ki de orada yarışamayız."

"Bana göre Formula 1, FIA, FOM ve takımlar, bu şampiyonanın yürürlüğünde, daha kısıtlı bir şekilde yürürlükte olan veya belirli ve kısıtlı bir alanda koşulma kararı alan diğer şampiyonalara göre, gerçekten inanılmaz bir iş başardılar."

"Farklı ülkelere seyahat ediyoruz ve kendi baloncuğumuz içerisinde kalmayı başardık, çok nadir pozitif COVID vakası ile karşılaştık."

"Bu yüzden de ziyaret ettiğimiz hiçbir ülkeye risk olduğumuzu düşünmüyorum, çünkü belki de en güvenli insan gruplarından bir tanesiyiz."

Serology test at Scuderia Alpha Tauri HQ

Serology test at Scuderia Alpha Tauri HQ

Fotoğraf: AlphaTauri

Serology test at Scuderia Alpha Tauri HQ

Serology test at Scuderia Alpha Tauri HQ

Fotoğraf: AlphaTauri

F1'in verilerine göre, F1 ve FIA tarafından yapılan resmî COVID-19 incelemelerinde 60.000'den fazla test yapıldı, bunlardan sadece 54 tanesi pozitif çıktı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Wolff'ün F1 protokolleri hakkında yaptığı toruma katıldığını ve İngiltere'de bulunan takımların, yeni getirilen kurallara alışmakta sıkıntı yaşamayacağına inandığını söyledi. 

Seidl'ın açıklamaları şu şekilde: "Ortaya konan önlemlerle beraber ve F1'de bizim yerleştirdiğimiz önlemlerle beraber kendi küçük dünyamıza sahibiz, bence oldukça güvende hissediyoruz."

"İnsanlarımızın sağlığı ve güvenliği güven altında, ki bu da en önemli şey. Ancak tabii ki de dünyada olanları görüyoruz ve bu pandemi üzerine hepimizin yaptığı şeylere rağmen herkes virüse karşı bağışıklığa sahip değil."

"An itibariyle durum oldukça değişken. Planlarda herhangi bir değişiklik yok, hâlâ kalan yarışları yapmayı planlıyoruz. Ve bence bunu bu şekilde de yapmalıyız."

 

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Editör Luke Smith

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