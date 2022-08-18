F1, yeni bir animasyon dizisi yapmayı planlıyor
Formula 1 Yönetimi, genç nesli spora çekmek amacıyla yeni bir animasyon dizisi üzerinde çalışıyor.
Liberty Media'nın Formula 1'i satın almasının ardından sporun yaklaşımı büyük oranda değişti ve artık sosyal medyayı en aktif kullanan sporlardan birisi haline geldi.
Şu anda spora olan ilgi her anlamda artıyor ve YouTube'de F1'le ilgili içerikler büyük ilgi görüyor. Bunun yanında Drive to Survive gibi seriler de, spora yeni taraftarların gelmesine yardımcı oluyor.
F1 şimdi daha genç kesimi spora çekmek amacıyla, yeni bir animasyon serisi hazırlamak istiyor ancak henüz somut bir adım atılmadı.
RaceFans'in haberine göre, Londra'daki BlackBook Motorsport Forum'una konuşan FOM medya hakları ve içerik direktörü Ian Holmes, bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.
Holmes, ”Sporumuzu her anlamda insanlar için dikkat çekici hale getirmeyi ve insanların sporumuza istedikleri şekilde dahil etmeyi istiyoruz."
“Drive to Survive serisi gerçekten çok iyi çalıştı ama aynı zamanda çocuklar için de bir şeyler yapmak istiyoruz. Mesela bir animasyon serisi yapmak istiyoruz."
“Esasen spor için temas noktalarını mümkün olduğunca farklılaştırmak istiyoruz."
"Bu yüzden içerik açısından, ortaya koyduğumuz şeylerin bize yeni taraflar getireceğinden emin olmamız gerekiyor." dedi.
Şimdilik bu diziyle alakalı herhangi bir detay bulunmuyor.
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