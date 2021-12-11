F1, yeni anlaşmanın ardından 2022'de kask kamerasını daha çok kullanacak

F1, bu yılki Belçika Grand Prix'sinden bu yana, bir sürücü kaskının vizör kısmına yerleştirilmiş yeni bir mini kamera deniyor.

İlk olarak Spa-Francorchamps'ta Fernando Alonso tarafından denenen bu kamera, sezonunun ikinci yarısında bir dizi yarışta kullanıldı ve bu hafta sonu hem Alonso hem de Charles Leclerc aynı kamerayı tekrar denediler.

Bu kamera, taraftarların büyük ilgisini çekti ve F1, sürücülerin kokpitte nelere maruz kaldığını veya nelerle uğraştığını daha iyi gözler önüne seren bu kask kamerasını, önümüzdeki yıl daha kapsamlı şekilde kullanmak istiyor. Bunun için de yeni bir anlaşma imzaladılar.

F1'in şu anki girişiminde beraber çalıştığı Bell helmets ve ana şirketi Racing Force Group, sporun ticari hak sahibi ile 2022'de kameranın kullanımıyla ilgili resmi bir anlaşma imzaladı.

RFG tarafından yapılan kısa açıklamada, anlaşmanın 2022'de Bell kasklarını kullanan sürücüler için geçerli olduğu, bu sürücülerin tamamının, bu kamerayı gelecek yıl her yarışta kullanabileceği duyuruldu.

Bu mini kask kamerası 8 mm çapında ve toplam 2.5 gram ağırlığında.

Bu yıl Bell kasklarıyla yarışan 11 sürücü vardı. Bu isimler Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin.

F1, gelecek yıl kameranın kullanımını ne kadar kapsamlı olacağı konusunda henüz karar vermedi ve çoğu şey, bu sistemi kullanma şansına sahip olan takımların teknolojiyi ve getireceği ekstra ağırlığı kullanmayı kabul etmekten memnun olup olmayacağına bağlı olacak.

Yine de gerçekçi bakılırsa 2,5 gram'lık bir ağırlık, 790 kilogramlık araçlarda pek bir fark yaratmayacak.

Başka bir markanın kaskına sahip olan sürücüler, kask kamerasını hemen kullanamıyorlar, çünkü üreticilerin belirli bir güvenlik testini geçmesi gerekiyor.