Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
01 Saat
:
26 Dakika
:
53 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1 yedek pilotları, 2020 F1 sezonu öncesi önem kazandı

paylaşım
yorumlar
F1 yedek pilotları, 2020 F1 sezonu öncesi önem kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 Haz 2020 07:13

Avusturya GP ile başlayacak 2020 Formula 1 sezonu öncesinde yedek pilotlar büyük önem kazandı. Önümüzdeki süreçte olur da koronavirüs testi pozitif çıkan pilot olursa, yerini bırakmak zorunda kalacak.

F1 patronu Chase Carey, geçtiğimiz günlerdeki video röportajında bu konuya değinmişti.

Carey, "Eğer bir pilot virüsten etkilenmişse, yedek pilotlar olacak. Bunu bir pilot gıda zehirlenmesi yaşamış ya da beklenmedik bir şey olmuş gibi düşünebilirsiniz." demişti.

Bu konuda takımlar farklı seçeneklere sahipler. Kimisi ihtiyaç olması ihtimaline karşı kendi yedek pilotlarını getiriyor, kimisi kardeş takımdan ödünç istiyor, kimisi ise ihtiyaç olması halinde başka bir takımdan "ödünç" istiyor.

Bu arada şu anda ihtiyaç olması halinde yarışabilecek çok fazla pilot bulunmuyor. Mümkün olan pilotlar arasında Fernando Alonso, Nico Hulkenberg ve Sergey Sirotkin gibi isimler bulunuyor.

Bazı takımlar her yarış hafta sonuna yedek pilotlarına getiriyorlar ancak bazıları lojistik sebeplerden dolayı deniz aşırı yarışlara yedek pilot götürmüyorlar. Avrupa yarışlarında ise pek sorun olmuyor. Evinde olan ya da fabrikada simülasyonda çalışan yedek pilotlar ihtiyaç halinde her an çağrılabiliyor.

Şu anda ise durum COVID-19 nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı. Çünkü yedek pilotlar da padoktaki herkes gibi testleri geçmiş olmak ve seyahat kısıtlamalarına uymak zorunda.

Bunun dışında ticari uçuşlarda da ciddi kısıtlamalar olduğu için, olası bir ihtiyaç halinde yedek pilotun perşembe ya da cuma günü yola çıkıp direkt yarışa yetişmesi kolay olmayacak. Bu yüzden takımlar, beklenmedik durumlar olması ihtimaline karşı yedek pilotlarını her yarışa götürebilirler.

Bu durumda fabrikada simülatörde çalışan yedek pilotların çalışmalarından feragat etmeleri gerekebilir. Tabii zamanlama da önemli olacak. Yedek pilota yarış hafta sonu cuma akşam ihtiyaç duymakla bir hafta önce ihtiyacın belirgin olması arasında fark olacak.

Peki takımların yedek pilot konusunda ne yapması bekleniyor?

Mercedes: Şampiyon ekibin yedek pilotu Formula E'de mücadele eden Stoffel Vandoorne. En son F1 yarışına 2018'de McLaren ile çıkan Vandoorne bu sene Mercedes'in resmi yedek pilotu konumunda. Vandoorne Formula E'de mücadele ettiği için Mercedes, en son 2016'da Haas ile yarışan Meksikalı sürücü Esteban Gutierrez'i de çağırabilir. Ancak Gutierrez 3 seneyi aşkın süredir süperlisansa sahip olmadığı için, bu yüzden olası bir sürüş öncesinde onun günümüz aracına yakın bir araçla 300 km'lik test yapması gerekiyor.

Red Bull / AlphaTauri: Bu sene Red Bull Racing ve AlphaTauri için Sergio Sette Camara yedek pilot olarak açıklandı. Ancak Brezilyalı sürücünün durumu Japonya'daki Super Formula anlaşması nedeniyle karışık. Seyahat kısıtlamaları onun F1 hafta sonuna ulaşmasında sıkıntı yaratabilir. Bir diğer ihtimal ise en son 2011'de Toro Rosso ile yarışan Sebastien Buemi olabilir. Red Bull'da ihtiyaç olması halinde muhtemelen AlphaTauri pilotlarından birisi ana takıma geçecek, yedek pilot geçecek pilotun AlphaTauri'deki yerini alacaktır.

Ferrari: Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi, Ferrari'nin yedek pilotu konumunda ve ihtiyaç olması halinde muhtemelen İtalyan sürücü tercih edilecektir. Bu durumda Alfa Romeo'ya yedek pilot bulmak gerekir. Ferrari için bir diğer seçenek ise Formula E'de mücadele eden Pascal Wehrlein olabilir. Alman sürücü en son 2017'de Sauber ile yarışmıştı.

McLaren: Woking merkezli takım geçen sene Sergey Sirotkin'i yedek pilot olarak açıklamıştı ancak 2021 için Mercedes'le motor anlaşması yapılmasının ardından McLaren'ın ihtiyaç olması halinde Mercedes yedek pilotlarından birisini kullanma hakkı olacak. Racing Point'in de benzer bir anlaşması bulunuyor. Olur da iki takımın aynı anda ihtiyaç duyması halinde Racing Point'in öncelikli olması bekleniyor. Bu arada McLaren'ın Fernando Alonso ile bağlantısının tamamen kopmadığını hatırlatmakta fayda var.

Renault: Fransız ekibi test pilotu olarak Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'ı açıklamıştı ancak her ikisinin de süper lisansı yok. İhtiyaç olması halinde takımın eski pilotu Nico Hulkenberg'i çağırabileceği düşünülüyor. Sergey Sirotkin de seçeneklerden birisi olabilir.

Racing Point: Silverstone merkezli takımın kendi yedek pilotu yok. McLaren'da söylediğimiz gibi o da Mercedes'in yedek pilotunu kullanma hakkına sahip. Bunun dışında takımla arası her zaman iyi olan Hulkenberg seçenekler arasında olabilir.

Alfa Romeo: Takımın yedek pilotu Robert Kubica ve ihtiyaç olması halinde muhtemelen kendisi çağrılacaktır. Onun mümkün olmaması halinde IndyCar'da mücadele eden Marcus Ericsson çağrılabilir.

Haas: Louis Deletraz ve Pietro Fittipaldi açıklanan yedek isimler. Her ikisi de geçmişte takımla testler yaptı. Özellikle Fittipaldi geçen sene oldukça yoğun test programına sahipti. Ancak ikisinin de süper lisansı bulunmuyor.

Williams: Grove kökenli takım geçtiğimiz senelerde genelde Mercedes bağlantılı pilotlarla iç içe. Geçen sene George Russell'ın iyi hissetmediği Abu Dhabi GP öncesinde Esteban Ocon'un koltuk ayarı dahi yaptırdığı biliniyor. Ancak takımın bu seneki yedek pilotu F2 pilotu Jack Aitken.

Sonraki haber
Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor

Önceki haber

Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor

Sonraki haber

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

trending Bugün

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
18dk

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Verstappen: "Favori Mercedes"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Verstappen: "Favori Mercedes"

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme
Formula 1 / Formula 1
32dk

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
6dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Son Haberler

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
6dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
18dk

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Verstappen: "Favori Mercedes"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Verstappen: "Favori Mercedes"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

2
Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

3
Formula 1

Verstappen: "Favori Mercedes"

30dk
4
Formula 1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

18dk
5
Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Son Videolar

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Son Haberler

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
F1

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
F1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
F1

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Verstappen: "Favori Mercedes"
F1

Verstappen: "Favori Mercedes"

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme
F1

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.