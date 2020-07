F1 yedek pilotları, 2020 F1 sezonu öncesi önem kazandı

F1 patronu Chase Carey, geçtiğimiz günlerdeki video röportajında bu konuya değinmişti.

Carey, "Eğer bir pilot virüsten etkilenmişse, yedek pilotlar olacak. Bunu bir pilot gıda zehirlenmesi yaşamış ya da beklenmedik bir şey olmuş gibi düşünebilirsiniz." demişti.

Bu konuda takımlar farklı seçeneklere sahipler. Kimisi ihtiyaç olması ihtimaline karşı kendi yedek pilotlarını getiriyor, kimisi kardeş takımdan ödünç istiyor, kimisi ise ihtiyaç olması halinde başka bir takımdan "ödünç" istiyor.

Bu arada şu anda ihtiyaç olması halinde yarışabilecek çok fazla pilot bulunmuyor. Mümkün olan pilotlar arasında Fernando Alonso, Nico Hulkenberg ve Sergey Sirotkin gibi isimler bulunuyor.

Bazı takımlar her yarış hafta sonuna yedek pilotlarına getiriyorlar ancak bazıları lojistik sebeplerden dolayı deniz aşırı yarışlara yedek pilot götürmüyorlar. Avrupa yarışlarında ise pek sorun olmuyor. Evinde olan ya da fabrikada simülasyonda çalışan yedek pilotlar ihtiyaç halinde her an çağrılabiliyor.

Şu anda ise durum COVID-19 nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı. Çünkü yedek pilotlar da padoktaki herkes gibi testleri geçmiş olmak ve seyahat kısıtlamalarına uymak zorunda.

Bunun dışında ticari uçuşlarda da ciddi kısıtlamalar olduğu için, olası bir ihtiyaç halinde yedek pilotun perşembe ya da cuma günü yola çıkıp direkt yarışa yetişmesi kolay olmayacak. Bu yüzden takımlar, beklenmedik durumlar olması ihtimaline karşı yedek pilotlarını her yarışa götürebilirler.

Bu durumda fabrikada simülatörde çalışan yedek pilotların çalışmalarından feragat etmeleri gerekebilir. Tabii zamanlama da önemli olacak. Yedek pilota yarış hafta sonu cuma akşam ihtiyaç duymakla bir hafta önce ihtiyacın belirgin olması arasında fark olacak.

Peki takımların yedek pilot konusunda ne yapması bekleniyor?

Mercedes: Şampiyon ekibin yedek pilotu Formula E'de mücadele eden Stoffel Vandoorne. En son F1 yarışına 2018'de McLaren ile çıkan Vandoorne bu sene Mercedes'in resmi yedek pilotu konumunda. Vandoorne Formula E'de mücadele ettiği için Mercedes, en son 2016'da Haas ile yarışan Meksikalı sürücü Esteban Gutierrez'i de çağırabilir. Ancak Gutierrez 3 seneyi aşkın süredir süperlisansa sahip olmadığı için, bu yüzden olası bir sürüş öncesinde onun günümüz aracına yakın bir araçla 300 km'lik test yapması gerekiyor.

Red Bull / AlphaTauri: Bu sene Red Bull Racing ve AlphaTauri için Sergio Sette Camara yedek pilot olarak açıklandı. Ancak Brezilyalı sürücünün durumu Japonya'daki Super Formula anlaşması nedeniyle karışık. Seyahat kısıtlamaları onun F1 hafta sonuna ulaşmasında sıkıntı yaratabilir. Bir diğer ihtimal ise en son 2011'de Toro Rosso ile yarışan Sebastien Buemi olabilir. Red Bull'da ihtiyaç olması halinde muhtemelen AlphaTauri pilotlarından birisi ana takıma geçecek, yedek pilot geçecek pilotun AlphaTauri'deki yerini alacaktır.

Ferrari: Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi, Ferrari'nin yedek pilotu konumunda ve ihtiyaç olması halinde muhtemelen İtalyan sürücü tercih edilecektir. Bu durumda Alfa Romeo'ya yedek pilot bulmak gerekir. Ferrari için bir diğer seçenek ise Formula E'de mücadele eden Pascal Wehrlein olabilir. Alman sürücü en son 2017'de Sauber ile yarışmıştı.

McLaren: Woking merkezli takım geçen sene Sergey Sirotkin'i yedek pilot olarak açıklamıştı ancak 2021 için Mercedes'le motor anlaşması yapılmasının ardından McLaren'ın ihtiyaç olması halinde Mercedes yedek pilotlarından birisini kullanma hakkı olacak. Racing Point'in de benzer bir anlaşması bulunuyor. Olur da iki takımın aynı anda ihtiyaç duyması halinde Racing Point'in öncelikli olması bekleniyor. Bu arada McLaren'ın Fernando Alonso ile bağlantısının tamamen kopmadığını hatırlatmakta fayda var.

Renault: Fransız ekibi test pilotu olarak Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'ı açıklamıştı ancak her ikisinin de süper lisansı yok. İhtiyaç olması halinde takımın eski pilotu Nico Hulkenberg'i çağırabileceği düşünülüyor. Sergey Sirotkin de seçeneklerden birisi olabilir.

Racing Point: Silverstone merkezli takımın kendi yedek pilotu yok. McLaren'da söylediğimiz gibi o da Mercedes'in yedek pilotunu kullanma hakkına sahip. Bunun dışında takımla arası her zaman iyi olan Hulkenberg seçenekler arasında olabilir.

Alfa Romeo: Takımın yedek pilotu Robert Kubica ve ihtiyaç olması halinde muhtemelen kendisi çağrılacaktır. Onun mümkün olmaması halinde IndyCar'da mücadele eden Marcus Ericsson çağrılabilir.

Haas: Louis Deletraz ve Pietro Fittipaldi açıklanan yedek isimler. Her ikisi de geçmişte takımla testler yaptı. Özellikle Fittipaldi geçen sene oldukça yoğun test programına sahipti. Ancak ikisinin de süper lisansı bulunmuyor.

Williams: Grove kökenli takım geçtiğimiz senelerde genelde Mercedes bağlantılı pilotlarla iç içe. Geçen sene George Russell'ın iyi hissetmediği Abu Dhabi GP öncesinde Esteban Ocon'un koltuk ayarı dahi yaptırdığı biliniyor. Ancak takımın bu seneki yedek pilotu F2 pilotu Jack Aitken.