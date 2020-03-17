F1, yaz arasını Nisan ayına almayı planlıyor!
Formula 1 yönetimi ve FIA, Ağustos ayındaki yaz arasını Nisan ayına çekmeyi gözden geçiriyor.
Coronavirüs pandemisi, motor sporları ve Formula 1 dünyasını da etkisi altına almış durumda.
McLaren ve Pirelli'nin birer çalışanı, iptal edilen Melbourne yarış hafta sonunda Coronavirüs kapmıştı.
Yarışların ne zaman başlayacağı bilinmediği için durum tüm F1 dünyası için oldukça zor.
FIA ve Liberty, şimdiye kadar plan yapmakta zorlanıyor. Mevcut kısıtlamalardan ötürü Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'si de ertelenebilir. Şu anda bu konuda resmi bir bilgi yok, ancak yakında F1 yönetiminden bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Eğer sezon Bakü'deki yarışla başlarsa ve ertelenen yarışlar takvimin sonuna eklenirse, hemen hemen her hafta sonu yarış olacağı için takımları oldukça zor bir dönem bekliyor.
Bununla birlikte Ferrari, Maranello'daki F1 fabrikasını Coronavirüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. McLaren da benzer bir yol izlerken, diğer takımlar çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bu, Ferrari'nin sadece 2020 için değil, 2021 için yaptığı çalışmalarda da rakiplerinin gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Çünkü başta Red Bull ve Mercedes olmak üzere çoğu takım tam kapasite çalışıyor.
Tüm bunlar ışığında FIA, Nisan ayının ilk iki haftasını yaz tatili haline getirme ihtimalini değerlendiriyor. Bu da eğer kabul edilirse, fabrikaların 14 gün boyunca kapatılacağı anlamına geliyor.
Bunun için takımların oybirliğiyle bu teklifi desteklemesi gerekiyor, ancak bunun olacağına hiç şüphe yok gibi görünüyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1, yaz arasını Nisan ayına almayı planlıyor!
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