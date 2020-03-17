F1, yaz arasını Nisan ayına almayı planlıyor!

Coronavirüs pandemisi, motor sporları ve Formula 1 dünyasını da etkisi altına almış durumda.

McLaren ve Pirelli'nin birer çalışanı, iptal edilen Melbourne yarış hafta sonunda Coronavirüs kapmıştı.

Yarışların ne zaman başlayacağı bilinmediği için durum tüm F1 dünyası için oldukça zor.

FIA ve Liberty, şimdiye kadar plan yapmakta zorlanıyor. Mevcut kısıtlamalardan ötürü Hollanda, İspanya ve Monako Grand Prix'si de ertelenebilir. Şu anda bu konuda resmi bir bilgi yok, ancak yakında F1 yönetiminden bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Eğer sezon Bakü'deki yarışla başlarsa ve ertelenen yarışlar takvimin sonuna eklenirse, hemen hemen her hafta sonu yarış olacağı için takımları oldukça zor bir dönem bekliyor.

Bununla birlikte Ferrari, Maranello'daki F1 fabrikasını Coronavirüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. McLaren da benzer bir yol izlerken, diğer takımlar çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.