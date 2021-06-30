Diyaloglar TV'de yayınlanmaya başladığından beri FIA radyo trafiği azalmış

F1 takım radyoları yıllardır yayınların vazgeçilmez bir parçası oldu ancak bu yılın başında gelen yeni özellik sayesinde artık pit duvarı ve yarış kontrol arasındaki konuşmalar da izleyicilere sunuluyor.

Taraftarlar bu mesajları çok sevdi ve Mayıs ayının başındaki İspanya Grand Prix'sinden beri her yarışta takımların, yarış kontrolle olan diyaloglarına şahit olduk.

Steiermark Grand Prix'sinde McLaren takım yöneticisi Paul James, Valtteri Bottas'ın pit yolunda spin atmasının ardından bu radyo kanalını kullanarak Masi'ye bağlandı ve bu olayın ''tamamen saçma'' olduğunu konusunda şikayette bulundu.

Bottas üç sıra grid cezası aldı ancak Masi, McLaren'dan bir şikayet gelmemesi durumunda da bu olayın hakemlere bildirileceğini açıkladı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise bu olaylardan sonra, bazı takımların hemen Masi'ye bağlanmasını ve felaket senaryoları sunmasını ''oldukça eğlendirici bulduğunu'' söyledi ve sözlerine şu ifadeleri ekledi: ''Artık bu diyalogları duyuyor olmamız iyi oldu çünkü hep birlikte gülebiliriz.''

Motorsport.com tarafından Wolff'un yorumları ve takımların radyo kanalını adil şekilde kullanıp kullanmadıkları sorulan Masi, televizyonlarda yayınlanmaya başlandıktan beri radyo trafiğinin azaldığını açıkladı.

Masi şu ifadeleri kullandı: "Adil olmak gerekirse bence her sportif takım, bir radyo olduğunu bildiğinde, bundan yararlanmak isteyecektir. Bu, F1'de de böyle."

''Bu yıllardır böyle oldu. Ancak görüldüğü üzere şu anda bu konuşmalar yayınlanıyor.''

''Takımların bu mesajların yayınlandığını bilmesiyle, yarış kontroldeki radyo trafiği de azaldı.''

''Takımın bakış açısıyla bakarsak, muhtemelen bir soru sormadan önce iki kez düşünüyorlar.''

Wolff, daha önce de İspanya Grand Prix'sinde FIA radyo kanalını kullanarak mavi bayraklar hakkında eleştiri yapan Haas F1 takım patronu Gunther Steiner'in ''muhtemelen biraz reklam yapmaya çalışıyor'' yorumlarında bulunmuştu.