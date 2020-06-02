F1, 2020'de yarışların ücretsiz yayınlanacağını yalanladı

Dünyanın pek çok yerindeki ülkeler ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasından kaçınmaya çalışıyorlar ve F1'in ilk yarışlarının seyircisiz şekilde gerçekleştirmesi gerekecek.

Bazı büyük futbol ligleri de dahil olmak üzere diğer sporlar, çeşitli müsabakaları ücretsiz şekilde yayınlıyorlar. Ancak Formula 1, mevcut yayın düzenlemelerine bağlı kalacağını açıkça belirtti.

Bu, Britanya'da F1'in sadece paralı TV kanalı Sky'da canlı olarak izlenebileceği ve hem sıralama turları hem de yarışın tekrarının da Channel 4'ten izlenebileceği anlamına geliyor. Tek istisna C4'ün canlı olarak sunacağı İngiltere Grand Prix'si olacak.

Silverstone şimdi iki F1 yarışına ev sahipliği yapacak olsa da F1, bunlardan sadece birinin - büyük olasılıkla resmi İngiltere GP'sinin - C4'te yayınlanacağını duyurdu. 'F1 70. Yıl dönümü Grand Prix' isimli ikinci yarış, yalnızca Sky'da canlı yayınlanacak.

Yarışa hiçbir seyircinin girmesine izin verilmese bile, F1'in bu yıl her yarışta yaklaşık 2000 kişiye sahip olması bekleniyor.

3000-5000 arasında olan olağan sayıya kıyasla 1200 temel personel olacak. F1 takımları ise her zamanki 130 personellik rakama kıyasla 80 personele sahip olacak.

F1 aynı zamanda yayın personelini de azalttı. Şimdi normal 250 personel yerine her yarışa sadece 60 personel götürülecek.