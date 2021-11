F1, yarışa Q2'de kullanılan lastikle başlama zorunluluğunu kaldırmayı düşünüyor

Formula 1'de kurallar gereği, yarışa ilk ondan başlayan isimler, pazar günü yapılan yarışa, sıralama turlarının ikinci bölümünde en hızlı turlarını kaydettikleri lastiklerle başlıyorlar.

En hızlı takımların avantajları bazı yarışlarda o kadar fazla oluyor ki pazar günü gerçekleştirilen yarışa, daha az aşınan daha sert lastiklerle başlayabiliyorlar. Bu da durumu zora sokuyor.

Ayrıca bazı takımlar, aşınmanın yüksek olduğu pistlerde, yarışa yumuşak lastikle başlamamak için son bölüme kalmaktansa, ikinci bölümde eleniyorlar. Böyle yarışa istedikleri lastiklerle başlayabiliyorlar.

Bu kuralın dezavantajının farkında olduklarını söyleyen Ross Brawn, değişiklik yapacaklarının sinyalini verdi.

Brawn şöyle konuştu: "Sıralama turlarının ikinci bölümündeki lastik kuralının istenmeyen sonuçlarından biri, çok hızlı olan takımların ikinci bölümde kullanacakları lastikleri kolayca seçebilmeleri ve bu sebeple de daha da büyük bir avantaja sahip olmaları oldu."

"Sıralama turlarının son bölümüne kalmak isteyen diğer takımlar ise yumuşak lastiği kullanmak zorunda kalıyorlar. Haliyle bunun biraz ters bir etki yarattığını söyleyebilirim."

"Bu kuralı kaldırmanın büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sıralama turlarının ikinci bölümündeki lastik kuralının, yarış için genel olarak daha iyi veya daha kötü olup olmadığı kesinlikle baktığımız bir konu."

Brawn ayrıca gelecek yılki lastiklerde "aşırı ısınma" konusunun çözüleceğini belirtti.

Brawn, "Pirelli'nin denediği şeylerden biri, lastiklerin sıcaklığa olan duyarlılığını azaltmak."

"Sürücülerin bir lastikle daha fazla zorlayabilmesini istiyorlar. Şu anda sahip olduğumu şeyle bunu yapmak biraz zor ancak bu konuda ilerleme kaydediyor gibi görünüyorlar."

"Sürücülerin yeni lastiklerin özelliklerini seveceğini düşünüyorum. Ancak lastiklerin hepsi tamamlanıncaya ve yeni araçlarla nasıl çalıştıklarını görünceye kadar bunu doğru şekilde yargılayamayız." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nose and front wheel detail

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images