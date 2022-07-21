F1, yarış sonrası pistteki tabelaları alan taraftarlara karşı harekete geçecek

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Çoğu Grand Prix hafta sonunda taraftarlar, yarış bittikten sonra pistin bazı bölümlerine gidebiliyor ve böylece podyum kutlamalarının bir parçası olabiliyorlardı.

Ancak son birkaç yarışın ardından taraftarların pist üzerindeki tabelaları alıp evlerine götürdükleri videolar yayılmaya başladı. Çalınan bu tabelaların arasında DRS tabelaları, reklam panoları ve takım bayrakları bile vardı.

Pistteki tabelaları hatıra olarak eve götürme trendi, özellikle sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Fakat bu hafta sonu düzenlenecek olan Fransa Grand Prix’si öncesinde F1, pist üzerinden tabelaların alınması konusunda daha katı bir tutum sergilemeye hazırlanıyor.

Autosport/Motorsport.com’un aldığı bilgilere göre yarış sonrasında pist üzeri kamera görüntüleri incelenecek ve herhangi bir tabelayı çalmaya çalışan kişiler yerel yetkililere bildirilerek cezaya tabii tutulacak.

Bu tarz taraftar davranışları, taciz iddialarıyla çalkalanan Avusturya Grand Prix’sinde gündeme gelmişti. Avusturya’daki yarış ardından F1, organizatörlerle bu konunun konuşulacağını belirtmiş ve bu “kabul edilemez” davranışları kınayan bir açıklama yayınlamıştı. 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de bu tarz davranışlarda bulunan kişilerin hayat boyu yarışa katılmalarının yasaklanmasını önermişti.

Fransa Grand Prix’si öncesinde konuşan Vettel, bu sorunun daha da büyüyeceğini düşünmediğini söyledi ve taciz vakalarının “muhtemelen bir süredir yaşandığını” ama taraftarların yaşadıkları deneyimler konusunda daha yeni yeni ses çıkarmaya başladıklarını düşündüğünü söyledi.

Vettel, “Belki de pistte yaşadıkları konusunda haklarını savunan, gerekli noktalarda şikayet edip ses çıkarmaktan çekinmeyen ve iletişim kurmak için farklı platformlar kullanan bir jenerasyon görmeye başlıyoruz.”

“İnsanların bu konularda seslerini yükselme cesaretini göstermesi harika. Şu an yaşanan olayları öğreniyoruz çünkü ancak bu şekilde harekete geçebiliriz."

“Gerçekte ne yazık ki bu tarz olaylar, bir süredir yaşanıyor. Bunun değişme zamanı artık gelmişti çünkü artık böyle olaylara yer yok.” yorumlarını yaptı.

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images