Garfinkel: "Miami pist yüzeyi zamanla iyileşecek"

Hard Rock Stadyumu pistindeki asfalt, 2022'deki ilk etkinlikte yaşanan sorunların ardından bu yılki Miami Grand Prix'sinde de özellikle yarış çizgisi dışında yol tutuş eksikliği nedeniyle pilotlar için sorun teşkil etti. Bu da hafta sonu boyunca bir dizi kazayı tetikledi.

Yol tutuşunu sınırlayan faktörlerden biri, Miami organizatörlerinin yeni asfaltta bulunan bitüm ve yağ tabakasını temizlemeye yardımcı olan su püskürtme işlemini yapmama kararıydı.

Bunun hafta sonu için bazı dezavantajları olsa da, Miami GP yönetici ortağı Tom Garfinkel, yüzeyin daha doğal bir şekilde eskimesinin uzun vadede daha iyi olmasını sağlayacağı için bu hamlenin işe yarayacağını söylüyor.

Garfinkel, "Su püskürtme yapmadan, asfalt biraz daha uzun ömürlü olacak."

"Zaman içinde değişecektir. Sanırım bu iklimde güneş, nem ve diğer şeyler pisti etkileyecek ama eskidikçe pist daha iyi olacak." dedi.

Pist yüzeyi antrenman ve sıralama turlarında pilotlar için zor olsa da, yarışı kazanan Max Verstappen yarışa kadar yeterince iyi olduğunu düşünüyordu.

Red Bull pilotu, "Bence hafta sonu boyunca pist iyileşti."

"Elbette yağmurla birlikte biraz daha kötü olacağından korkuyordum ama çoğu yer oldukça iyiydi."

"Burası bir sokak pisti. Yarış çizgisi dışında harika olmasını bekleyemezsiniz, bu işler böyledir. Ama genel olarak, geçen yıla kıyasla sürüşün çok daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Asfaltın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, kesinlikle iyiydi. Bence kötü bir pist değil." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Pist yüzeyine yardımcı olmayan bir diğer faktör de, F1'in yanı sıra sadece tek bir Porsche etkinliği yapılması ile pistte destek yarış serilerinin eksikliğiydi.

Miami'nin 2024 için daha fazla destek yarışı yapmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Garfinkel şunları söyledi: "Bunu düşünüyoruz. Bence pistte daha fazla lastik kullanılırsa, yarışlar daha iyi geçer. Bu da taraftarlar için daha fazla eğlence, daha fazla yarış demek. Dolayısıyla eğer bunu yapabilirsek, mantıklı olabilir."

Garfinkel ayrıca Miami'nin 15-16 virajında yapılan değişikliklerin gerçekten işe yaradığını düşünüyor.

Geçen yıl bu viraj çok dar olduğu için eleştirilmiş ve Carlos Sainz ve Esteban Ocon'un pistin bu bölgesinde bariyerlere çarpmasının ardından pilotlar bu konuda endişelenmişti.

Garfinkel'in söylediğine göre hem bariyerlerde hem de şikanda yapılan revizyonlar pilotlardan övgü aldı ve birkaç tümsek kaldırıldı.

"Geçen yıl yer yer biraz engebeliydi, ancak pilotlardan çok daha pürüzsüz olduğuna dair geri bildirimler aldık."

"15-16. virajlardaki değişim George Russell'dan aldığımız geri bildirimlerden sonra yapıldı. Tüm pilotlarla ve tüm takım patronlarıyla konuştuk, FIA ve F1 ile de konuştuk. Herkesin bu konuda ne yapmamız gerektiği konusunda farklı görüşleri vardı."

"Ancak F1 ve FIA'nın vardığı sonuç apeksleri biraz yumuşatmak ve kerbleri biraz alçaltmak oldu."

"Başlangıçta güvenlik nedeniyle sert bir virajdı ve oradan geçmeden önce araçları yavaşlatmak için gerçekten çok çalışmak gerekiyordu."

"Bu yıl bunu biraz yumuşattık ve aldığımız geri bildirimler pilotların virajdan daha memnun oldukları yönünde."