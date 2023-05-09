F1, yarış öncesi gösteri planlarını pilotlara danışacak

Miami GP'si öncesinde tüm grid, Amerikalı rapçi LL Cool J tarafından bir orkestra, amigo kızlar ve kuru buz içeren görkemli bir törenle tanıtıldı.

F1, bu yıl 6-7 yarışta benzer pilot tanıtım etkinliklerine ev sahipliği yapmayı planlıyor.

O gün taraftarlardan gelen sıcak karşılamaya rağmen, birçok F1 pilotu bu gösterinin, yarışın başlamasına bu kadar yakın bir zamanda gerçekleşmesinin dikkat dağıtıcı olduğunu iddia ederek bu fikre sıcak bakmadı.

F1 pilotları Cuma gecesi GPDA toplantısı sırasında bu fikre karşı çıkmışlardı.

F1 bu konudaki görüş ayrılıklarının farkında ve formatın hem kendilerine hem de taraftarlara daha iyi hizmet edecek şekilde nasıl değiştirilebileceği konusunda pilotlara danışmaya hazır.

Önümüzdeki Emilia Romagna Grand Prix'sinde GPDA ile yapılacak görüşmelerde formatın nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin ele alınması bekleniyor.

Miami yarışından sonra etkinliğe yönelik eleştiriler artarken, bazı pilotlar bunun aslında iyi bir adım olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton bu konuda şöyle dedi: "Bence sporun sürekli olarak büyümesi, gelişmesi ve sadece geçmişte yaptıkları şeyleri yapmamaları harika. Yeni şeyler deniyorlar; şovu geliştirmeye çalışıyorlar ve ben de bunu tamamen destekliyorum."

"Ben LL Cool J dinleyerek büyüdüm ve o da oradaydı, bu harikaydı. Sonra bir bakıyorsunuz ki inanılmaz bir sanatçı olan Will.i.am. Serena ve Venus [Williams] orada. Bence harikaydı, bu konuda benim için hiçbir sorun yok."

Miami GP'nin yönetici ortağı Tom Garfinkel de yarış öncesi gösteride herhangi bir olumsuzluk görmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, is announced on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Autosport'a konuşan Garfinkel, "Nihayetinde bu bir şov."

"F1'de Netflix dizisinin olacağı ilk duyurulduğunda bundan memnun olmayan pek çok insan vardı. Ama bunun kesinlikle tüm spor üzerinde olumlu bir etkisi oldu."

"Miami'de bir yarış yapmaktan bahsettiğimizde; F1 ile daha fazla eğlence, daha fazla gösteri ve bu tür şeyler istedikleri konusunda bazı tartışmalar oldu. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz."

"Nihayetinde, yarış sırasında pistteki araçların ve pilotların rekabeti en önemli şeydir. Ancak bundan önce ne olursa olsun; insanları eğlendirebilirsek ve biraz gösteri ve heyecan yaratabilirsek, bunun iyi bir şey olacağını düşünüyorum." dedi.

F1 takım patronları da Liberty Media'nın yeni bir şeyler deneme ve yeni taraftarların dikkatini çekme çabalarını destekledi.

Mercedes patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Bence pilotlar için durum o kadar da kötü değildi. Bence bir şeyler denemek zorundayız."

"Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor ve pilotların teker teker çıkışını görmek taraftarlar için heyecan vericiydi."

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış öncesinde pilotlar için uygun olan ile para ödeyen seyirciler için en iyi olan arasında doğru dengeyi bulmanın anahtar olduğunu düşünüyordu.

Horner, "Eğer iş için iyiyse, benim için sorun yok, her şey ışıklar söndükten sonraki iki saatle ilgili."

"Pilotların ya da bazılarının biraz garip göründüğünü görebilirsiniz. Ama yeni bir izleyici kitlesini kucaklamak organizatöre bağlı. Ben daha çok ışıklar söner sönmez neler olacağıyla ilgileniyorum."

"Bence çok fazla şey deneniyor. Bu yeni bir pazar ve ABD'de spor farklı. Silverstone'da pilotların kuru buz üzerinde koştuğunu görmeyeceksiniz."

"Farklı pazarlar için farklı şeyler var. Elbette Liberty ve organizatörlerin farklı şeyler keşfetmesini anlayabilirsiniz çünkü diğer sporlarla rekabet halindeler. Ama bence doğru ve uygun olan dengeyi bulmaktır."