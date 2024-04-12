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Formula 1 Çin GP

F1 yarış hafta sonu için Şanghay pistindeki bazı tümsekler kaldırıldı

Şanghay Formula 1 pisti, önümüzdeki hafta Çin Grand Prix'sinin dönüşü öncesinde pistteki bazı tümsekleri kaldırma çalışmalarını tamamladı.

Jonathan Noble Frankie Mao
Charles Leclerc, Ferrari SF90

Jerry Andre / Motorsport Images

F1, 2019'dan bu yana ilk kez Şanghay'a geri dönecek. Bu da yeni yer etkili araçların bu pistte ilk kez yarışacağı anlamına geliyor.

Mevcut nesil F1 araçlarının tümseklere karşı daha hassas olması sebebiyle - Şanghay pistinin de bataklık üzerine inşa edildiği düşünüldüğünde - pistteki bazı tümseklerin araçlara sorun yaratabileceği düşünüldü.

Bu tümsekleri ortadan kaldırmak için pistin çeşitli yerlerinde onarımlar tamamlandı.

Tümseklerin giderilmesi için yapılan çalışmalara rağmen, pist yüzeyinin özellikleri hakkında çok az veri olması nedeniyle takımlar hâlâ büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

Bu hafta sonu sprint yarışının koşulacak olması işleri daha da karmaşık hale getiriyor, takımlar Cumartesi günkü sprint için sıralama turlarına başlamadan önce yalnızca bir antrenman seansına sahip olacaklar.

Pirelli Formula 1 baş mühendisi Simone Berra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in takvime eklenen yeni bir yarış gibi ele alındığını çünkü önceki bilgilerin pek bir önemi olmadığını söyledi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, leads Sergio Perez, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Sergio Perez, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 ve Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Fotoğraf tarafından: Jerry Andre / Motorsport Images

Motorsport.com'un Çin'e dönüşle ilgili sorusu üzerine Berra, "Dürüst olmak gerekirse burayı yeni bir pist gibi düşünüyoruz." 

"Çünkü yeni araçlarımız, yeni lastiklerimiz, 18 inçlik jantlarımız var."

"Pist beş yıldır kullanılmıyordu, sadece yılda bir yarış ya da onun gibi bir şey için kullanılıyordu. Dolayısıyla pist gerçekten kirli olacak, ancak tabii ki temizleyecekler."

"Geçmişte hem mikro hem de makro pürüzlülük açısından oldukça pürüzlüydü. Şu anda elimizde çok fazla veri yok ve bu hem bizim için hem de takımlar için büyük bir zorluk olacak." dedi.

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