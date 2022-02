F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?

FIA'nın, Masi'yi spor dünyası ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi yapan Abu Dhabi GP hakkındaki soruşturmasının bir parçası da, yeni yılda yarış direktörlüğü görevini kimin yapacağı.

Spor, sezon finalinin son turlarında yaşananlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu ve Twitter'da birçok farklı komplo teorileri öne sürüldü.

Bu sebeple Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin durumun en iyi şekilde çözülebilmesi adına konuya kişisel anlamda ilgi göstermesi şaşırtıcı olmayabilir.

Domenicali, Liberty Media'nın başına geçmeden önce FIA'da görev almıştı ve organizasyonun işleyişine dair oldukça iyi bir anlayışı var. Yeni Başkan Mohammed Ben Sulayem ve FIA'nın kilit isimlerinden Peter Bayer ile de yakın bir işbirliği içerisinde hareket ediyor.

2017'den bu yana FIA'nın genel sekreterliğini yapan ve yakın zamanda Tek Koltuklu Araçlar Direktörü olarak görevlendirilen Bayer, yapılan tartışmalar üzerine merak uyandırıcı açıklamalar yaptı.

Masi hakkında soru sorulan Bayer, Gerhard Kuntschik'e, "O süper bir iş yaptı."

"Ona bunu söyledik ama yeni bir yarış direktörünün gelme ihtimali de var. Ben Dünya Konseyi'ne bu konuda sadece bir öneride bulunabiliyorum ve onlar Masi'yi de kesinlikle dahil edeceklerdir."

"Michael'a, federasyonun görüşmelerimize destek vereceğine dair güvence verdim ve ona, onunla çalışmak istediğimizi ama aynı zamanda bu sorunu da çözmemiz gerektiği için anlayışına ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.

Bayer ayrıca, Masi'nin kalması durumunda önemli değişiklikler yapılacağını da açıkça belirtti.

İlk olarak, Masi'nin sorumluluğundaki görevlerden bazıları paylaştırılacak ve üzerindeki yük azaltılacak.

"Aynı zamanda sportif direktör olan ve güvenlik ve pist delegeliği yapan yarış direktörünün görevleri bölünecek."

Pistin incelenmesi çok fazla zaman alan görevlerden biri. Masi, 2021 yılının sonunda yeni pistin ilerleyişini görmek için, COVİD nedeniyle ekstra seyahatlerin bir zorluk olduğu dönemde Cidde'ye birden fazla ziyarette bulunmuştu.

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director, walks the track

Kendinden önceki yarış direktörü Charlie Whiting ise birçok görevle baş edebiliyordu ancak bu rollere alışmak için yılları vardı ve Masi'ye kıyasla daha kısa takvimlerin olduğu dönemlerde görev aldı.

Bir diğer kaçınılmaz değişim ise, takım patronlarının radyo üzerinden müdahale etmelerinin yasaklanması.

Aslında, yarış kontrole her takımın sadece takım yöneticisi/sportif direktörü ulaşabiliyordu. Ancak belirli mesajları yayınlanması üzerine anlaşıldıktan sonra geçtiğimiz sezon takım patronları da bu konuşmalara dahil oldu.

Bu durum TV izlenmelerini oldukça artırdı ancak Christian Horner ve Toto Wolff'un Abu Dhabi'deki duygusal mesajları çizgiyi geçti. Şimdi FIA ve F1, onların katılmasının bir hata olduğunu ve Masi'nin üzerine ekstra baskı bindirdiklerini düşünüyorlar.

Takımların rutin radyo mesajları da artık yarış kontroldeki başka biri tarafından alınacak.

Bayer, "Takım patronları artık bu kanala karışamayacak."

"Ancak takım yöneticileri iletişime geçmeye devam edebilecek çünkü onların soru sorabilmeleri gerekiyor."

"Bu soruları cevaplamak için araya bir çalışan koyarak tampon oluşturmak istiyoruz. Gelecekte, yarış direktörleri görevlerine odaklanabilecek ve dikkatleri dağıtılmayacak." dedi.

Beklenen üçüncü değişiklik ise, ekstra göz ve kulak olması için belirli bir bölgede çalışan, kazaları inceleyen ve yarış kontrole pistlerde bilgi sağlayan uzaktan bir yardım sisteminin tanıtılması.

Bu, yarış direktörünün bir kazanın ardından olanlarla ilgilendiği, herhangi bir güvenlik aracı durumuyla uğraştığı ve bunlarla birlikte potansiyel olarak birinin hatalı olup olmadığını belirlemeye çalıştığı göz önüne alınırsa oldukça mantıklı bir hamle.

Tüm bu gelişmeler, sporda hakem olarak görev alan ismin hayatını kolaylaştıracak.

Peki Masi'nin kalması durumunda başka neler değişebilir? Görevi paylaşmaları ve değişmeleri için bir ya da iki kişiyi daha yarış direktörü olarak getirmek üzerine konuşmalar vardı ancak hakemlerin görevleri değişirken sporun yarış direktörüyle tutarlılığa ihtiyacı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

Diğer bir teklif ise eş direktörlerin olması, yani sesi daha güçlü olan birinin Masi'nin yanında olarak alınan kararlardaki sorumluluğu paylaşması.

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images