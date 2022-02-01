F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?

Haberi dinle

FIA'nın, Masi'yi spor dünyası ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi yapan Abu Dhabi GP hakkındaki soruşturmasının bir parçası da, yeni yılda yarış direktörlüğü görevini kimin yapacağı.

Spor, sezon finalinin son turlarında yaşananlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu ve Twitter'da birçok farklı komplo teorileri öne sürüldü.

Bu sebeple Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin durumun en iyi şekilde çözülebilmesi adına konuya kişisel anlamda ilgi göstermesi şaşırtıcı olmayabilir.

Domenicali, Liberty Media'nın başına geçmeden önce FIA'da görev almıştı ve organizasyonun işleyişine dair oldukça iyi bir anlayışı var. Yeni Başkan Mohammed Ben Sulayem ve FIA'nın kilit isimlerinden Peter Bayer ile de yakın bir işbirliği içerisinde hareket ediyor.

2017'den bu yana FIA'nın genel sekreterliğini yapan ve yakın zamanda Tek Koltuklu Araçlar Direktörü olarak görevlendirilen Bayer, yapılan tartışmalar üzerine merak uyandırıcı açıklamalar yaptı.

Masi hakkında soru sorulan Bayer, Gerhard Kuntschik'e, "O süper bir iş yaptı."

"Ona bunu söyledik ama yeni bir yarış direktörünün gelme ihtimali de var. Ben Dünya Konseyi'ne bu konuda sadece bir öneride bulunabiliyorum ve onlar Masi'yi de kesinlikle dahil edeceklerdir."

"Michael'a, federasyonun görüşmelerimize destek vereceğine dair güvence verdim ve ona, onunla çalışmak istediğimizi ama aynı zamanda bu sorunu da çözmemiz gerektiği için anlayışına ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.

Bayer ayrıca, Masi'nin kalması durumunda önemli değişiklikler yapılacağını da açıkça belirtti.

İlk olarak, Masi'nin sorumluluğundaki görevlerden bazıları paylaştırılacak ve üzerindeki yük azaltılacak.

"Aynı zamanda sportif direktör olan ve güvenlik ve pist delegeliği yapan yarış direktörünün görevleri bölünecek."

Pistin incelenmesi çok fazla zaman alan görevlerden biri. Masi, 2021 yılının sonunda yeni pistin ilerleyişini görmek için, COVİD nedeniyle ekstra seyahatlerin bir zorluk olduğu dönemde Cidde'ye birden fazla ziyarette bulunmuştu.

Michael Masi, Race Director, walks the track Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Kendinden önceki yarış direktörü Charlie Whiting ise birçok görevle baş edebiliyordu ancak bu rollere alışmak için yılları vardı ve Masi'ye kıyasla daha kısa takvimlerin olduğu dönemlerde görev aldı.

Bir diğer kaçınılmaz değişim ise, takım patronlarının radyo üzerinden müdahale etmelerinin yasaklanması.

Aslında, yarış kontrole her takımın sadece takım yöneticisi/sportif direktörü ulaşabiliyordu. Ancak belirli mesajları yayınlanması üzerine anlaşıldıktan sonra geçtiğimiz sezon takım patronları da bu konuşmalara dahil oldu.

Bu durum TV izlenmelerini oldukça artırdı ancak Christian Horner ve Toto Wolff'un Abu Dhabi'deki duygusal mesajları çizgiyi geçti. Şimdi FIA ve F1, onların katılmasının bir hata olduğunu ve Masi'nin üzerine ekstra baskı bindirdiklerini düşünüyorlar.

Takımların rutin radyo mesajları da artık yarış kontroldeki başka biri tarafından alınacak.

Bayer, "Takım patronları artık bu kanala karışamayacak."

"Ancak takım yöneticileri iletişime geçmeye devam edebilecek çünkü onların soru sorabilmeleri gerekiyor."

"Bu soruları cevaplamak için araya bir çalışan koyarak tampon oluşturmak istiyoruz. Gelecekte, yarış direktörleri görevlerine odaklanabilecek ve dikkatleri dağıtılmayacak." dedi.

Beklenen üçüncü değişiklik ise, ekstra göz ve kulak olması için belirli bir bölgede çalışan, kazaları inceleyen ve yarış kontrole pistlerde bilgi sağlayan uzaktan bir yardım sisteminin tanıtılması.

Bu, yarış direktörünün bir kazanın ardından olanlarla ilgilendiği, herhangi bir güvenlik aracı durumuyla uğraştığı ve bunlarla birlikte potansiyel olarak birinin hatalı olup olmadığını belirlemeye çalıştığı göz önüne alınırsa oldukça mantıklı bir hamle.

Tüm bu gelişmeler, sporda hakem olarak görev alan ismin hayatını kolaylaştıracak.

Peki Masi'nin kalması durumunda başka neler değişebilir? Görevi paylaşmaları ve değişmeleri için bir ya da iki kişiyi daha yarış direktörü olarak getirmek üzerine konuşmalar vardı ancak hakemlerin görevleri değişirken sporun yarış direktörüyle tutarlılığa ihtiyacı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

Diğer bir teklif ise eş direktörlerin olması, yani sesi daha güçlü olan birinin Masi'nin yanında olarak alınan kararlardaki sorumluluğu paylaşması.

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Eğer Masi yarış direktörlüğü rolünü kaybederse veya pist inceleme ve güvenlik delegeliğine odaklanması için direktörlükten ayrılması istenirse, yerine kim gelecek?

Masi'nin yerine başkasını getirmek birçok nedenden dolayı FIA için zorlu bir iş. İlk olarak, potansiyel olarak yeterli olan herkes 23 hafta sonunu feda etmek ve seyahatler etmek istemiyor. İkinci olarak ise, yarış direktörlüğü artık hiç olmadığı kadar sıkıntıya yol açan bir işmiş gibi görülüyor.

Asıl adaylar, sosyal medyada linçle karşı karşıya kalma riski az olan, daha düşük profilli şampiyonalarda nispeten sakin hayatlar süren insanlar. Bu nedenle de aslanın inine girmekten çekinebilirler.

FIA, yeni gelen birinin karşılaşacağı zorlukların farkında. Bu da eş direktörlere sahip olmak için farklı bir neden oluşturuyor, her bireyin omzuna daha az yük biniyor.

FIA sisteminde Masi'nin görevini alacak adaylar arasında, yirmi yıldan uzun süredir GT ve WEC yarış direktörlüğü yapan Eduardo Freitas ve F1'de yardımcılık yapmış ancak Formula E ve DTM ile meşgul olan Scot Elkins yer alıyor.

Bunlara ek olarak da, halihazırda 2022 için Michael Masi'nin yardımcısı olarak görevlendirilen eski DTM ismi Niels Wittich yer alıyor. Peki Wittich, doğruca ana koltuğa oturabilir mi?

Niels Wittich, Race director Photo by: Alexander Trienitz

Ayrıca, Porsche Supercup'daki rolüyle F1'e aşina olan Peter Roberts gibi, dünya çapındaki diğer serilerde yeterliliğini kanıtlamış ancak daha az tanınan yarış direktörleri de var. Fakat uygun olan ve bu görevi üstlenmek isteyen isimlerin listesi nispeten kısa.

Bütün bu isimler, potansiyel olarak Masi ile çalışarak eş direktörlük rolünü de üstlenebilir.

Ayrıca, sadece yardımcı veya danışman olarak da olsa, yardıma çağrılabilecek birkaç eski FIA görevlileri de var.

Charlie Whiting'in eski yardımcısı Herbie Blash oldukça zengin bir tecrübeye sahip ama F1'deki görevinden 2016'nın sonunda ayrıldığı ve Yamaha ile motor yarışlarında çalışmaya devam ettiği için 23 yarışlık bir takvime bağlanmak istemeyebilir.

Bir diğer isim ise Whiting'in takımında FIA'nın yarış kontrol sistemleri yöneticisi olarak yıllarca çalışan Calin Haywood.

Haywood ayrıca, 2021'in başında ayrılmadan önce birkaç yıl Masi'nin yardımcısı olarak çalıştı ancak FIA'daki danışmanlık rolünü korudu.

Acaba FIA köklü isimlerin dışında birini mi seçecek? Mantıklı olarak ilk önce, mevcut veya geçmişteki takım yöneticilerine/spor direktörlerine, kuralları baştan sona bilen ve FIA sistemini anlayan isimlere bakılacak. Rolün gerektirdiği üzere, grup olarak genellikle sakin, hızlı düşünen ve hızlı karar verebilen kişiler olmaları gerekiyor.

Aynı şekilde şu anda Ferrari'de çalışan Laurent Mekies de FIA tarafından Whiting'in yerine getirilmesi planlanan isimlerden biriydi. Ancak Fransız, 2017-2018 arasında yarış direktörlüğü yardımcılığı yaptıktan sonra Ferrari ile Maranello'daki rolüne dönmeyi tercih etti.

Yarış direktörü koltuğuna kolayca oturabilecek başka bir isim ise geçmişte Tyrrell, Benetton ve Renault'nun takım yöneticiliğini yapmış, birçok kişinin ideal bir seçim olarak gördüğü eski polis memuru ve günümüzde F1'in sportif direktörlüğünü yapan Steve Nielsen.

Steve Nielsen, F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Nielsen'in, kuralların yazılmasına yardımcı olmak da dahil olmak üzere halihazırda birçok görevi bulunuyor ve 2022'nin sonunda Ross Brawn'ın ayrılmasının ardından işleri daha da ağırlaşabilir. Neilsen'ın ismi geçse de kendisinin bir aday olması beklenmiyor.

Takımlarda çalışan bazı kişilere de danışıldığına inanılıyor ancak geçtiğimiz sezonun ardından mevcut takım yöneticisi ya da sportif direktörlerden birinin FIA tarafından işe alınması ihtimali düşük.

Arayış, takımlar arasında başka işler yapmış olanları da kapsayabilir ve bu durumda öne çıkan bir isim ise Marcin Budkowski. Budkowski, ocak ayının başlarında ayrılmadan önce Enstone ekibinin fiilen takım patronuydu.

Budkowski bir süre FIA ile teknik bir rolde çalışmıştı ve 2017'de FIA'daki gelişme fırsatları az olduğu için görevinden ayrılarak takımlar için çalışmaya geri döndü.

Budkowski bu rol için uygun durumda ve FIA'ya farklı tecrübe ve yeteneklerin birleşimini getirebilir. Ancak bunu yapmak isteyip istemediği ve FIA, F1 ve takımlar tarafından kabul edilip edilmeyeceği başka bir soru işareti.

Budkowski belki de farklı bir rolde de yer alabilir. FIA'nın, Masi'nin sorumluluklarından biri olan F1 sportif direktörlüğü için bir isim aradığına dair söylentiler var. Budkowski, FIA'dan ayrılmadan önce benzer bir rolde bulunmuştu.

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yani, yarış direktörlüğünü kim yaparsa yapsın imkansıza yakın bir görevle karşılaşacak.

Abu Dhabi'nin ardından yarış kontrolün karar alma prosedürüne hiç olmadığı kadar odaklanılacak ve hata yapma payı oldukça az olacak.

Bayer, "Michael takımlardan gelen saldırılara karşı derisini oldukça kalınlaştırdı."

"FIA ile çalıştığında, sporun polisi için çalıştığının farkında olunması gerekiyor."

"Polislere nadiren sempati duyulur. Dayanılmaz olan ise sosyal medyadaki tepkiler. Latifi'nin aldığı ölüm tehditlerinden de gördüğümüz gibi hiçbir şekilde durmuyorlar."

"Michael'ın sosyal medya hesabı yok ama başka kanallardaki düşmanlık onu gerçekten etkiledi." dedi.